Por Agencias

Toluca, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que se ejerció acción penal en contra de tres médicos cirujanos identificados como Jesús Fernando “N”, Carolina “N” y Diego “N”, por su presunta responsabilidad en la muerte de dos pacientes y lesiones en otro a raíz de procedimientos quirúrgicos estéticos realizados entre los años 2013 y 2024, practicados en una clínica que no contaba con las certificaciones correspondientes para albergar este tipo de cirugías.

En uno de los casos ocurrido en octubre del 2021, la Fiscalía determinó que la víctima ingresó de manera programada a la “Clínica Santa Teresa Atención Médica y Quirúrgica”, ubicada en la colonia Electricistas, en la capital mexiquense para someterse a una cirugía estética consistente en liposucción y aumento de busto.

En la cirugía tuvieron intervención directa los médicos Jesús Fernando “N”, Carolina “N” y Diego Humberto “N”, quienes realizaron la planeación, ejecución y atención post operatoria, sin embargo, a través de las periciales médicas se pudo establecer que previo al desarrollo del procedimiento, “los médicos omitieron realizar una valoración pre operatoria integral y un plan prequirúrgico, aun cuando se trataba de una paciente con alto riesgo anestésico-quirúrgico, y decidieron llevar a cabo tres procedimientos estéticos complejos y prolongados (liposucción con lipotransferencia, plastia umbilical y colocación de implantes mamarios), a pesar de que los registros previos señalaban que sólo llevarían a cabo uno de estos”.

A decir de la Fiscalía, tras la operación, la paciente presentó complicaciones y un deterioro progresivo de su estado clínico, compatible con un evento tromboembólico grave.

Un dictamen de arbitraje médico estableció que los cirujanos incurrieron en omisiones graves al grado de que no ordenaron el traslado de la paciente a un hospital que contara con la infraestructura adecuada para atender la emergencia, pues la clínica no contaba con lo indispensable para una urgencia de este tipo, lo que derivó en la muerte de la paciente.

La Fiscalía aclaró que de un hecho diverso, el pasado 19 de abril de 2024, un juez del Poder Judicial mexiquense dictó sentencia condenatoria en contra de estos tres médicos por el delito de lesiones cometidas por culpa, imponiéndoles una pena de 7 años, 7 meses y 15 días de prisión, así como el pago de 844 mil 598 pesos por reparación del daño material, 89 mil 620 pesos por daño moral, multa de 6 mil 721 pesos, amonestación pública y la suspensión de sus derechos políticos y civiles.

Asimismo, se ordenó la suspensión definitiva del ejercicio profesional, pero gracias a un amparo los cirujanos han mantenido sus derechos para ejercer la profesión hasta en tanto se resuelva el juicio.

Por otra parte, Jesús Fernando “N” enfrenta otro proceso penal relacionado con el homicidio doloso de un paciente ocurrido en julio de 2013. Por ello fue detenido el pasado 17 de febrero y posteriormente el 22 de febrero un juez determinó su vinculación a proceso, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva.

El expediente señala que este médico practicó una liposucción a un paciente masculino y apenas seis horas después le otorgó el alta médica, pese a tratarse de un procedimiento que requería vigilancia hospitalaria.

Al día siguiente, el paciente presentó complicaciones graves, por lo que fue reingresado al hospital, donde se detectaron lesiones en una víscera ocasionadas por la cánula de liposucción. El paciente fue enviado a otra clínica donde se confirmó la existencia de múltiples perforaciones intestinales, situación que generó infecciones y complicaciones severas, que le provocaron la muerte.

La indagatoria demostró que el médico contravino los protocolos de vigilancia postoperatoria, al otorgar un alta hospitalaria prematura y minimizar la gravedad del cuadro clínico del paciente.

A decir de la Fiscalía, este cirujano “incurre en la comisión sistemática de conductas delictivas derivadas de omisiones médicas graves, así como la realización reiterada de procedimientos quirúrgicos en una clínica sin certificaciones sanitarias ni condiciones hospitalarias adecuadas”.

Como parte de la investigación, la “Clínica Santa Teresa Atención Médica y Quirúrgica”, fue asegurada el pasado 2 de marzo para preservar instrumentos, objetos y posibles evidencias relacionadas con los hechos investigados. (Israel Dávila/La Jornada).