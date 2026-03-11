Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Ejemplar respuesta de México a las provocaciones de Trump. Doña Claudia tolera, pero demanda respeto; “cabeza fría” ha dicho, y no puede ser de otra forma ante las actitudes de un desquiciado que tiene al mundo en la antesala de la tercera y definitiva guerra. El republicano destruye Medio Oriente y enfoca sus mortíferas armas hacia Cuba. Mientras tanto la población isleña casi agoniza por falta de alimentos, medicinas, petróleo y energía eléctrica. Esto motivó urgente llamado de ayuda internacional por parte de la ONU. De verdad os digo que la hambruna causa estragos, pero no será suficiente para rendición fácil.

Los capitalistas humillados por la revolución castrista regresan por la revancha teniendo como objetivo la caída del régimen encabezado por Miguel Díaz-Canel y no existe duda que lo alcanzarán. Es apenas un ejemplo del rencor acumulado por el desquiciado de la Casa Blanca. Y es que parece dispuesto a incendiar el planeta antes de partir rumbo al infierno donde seguramente le reservan lugar en primera fila. Ha sido demasiado el daño hasta ahora y el que ha de llegar al paso de las semanas y los meses producto de una locura que sobrepasa cualquier historieta de ciencia ficción.

Trump pretende apropiarse de los bienes ajenos como única posibilidad de salvar la economía de su país. Ya no es secreto que EU se hunde porque no hay recursos que alcancen para cubrir tantos frentes, solamente en Irán cada día cuesta miles de millones de dólares y sumando, porque pese a declaraciones triunfalistas como que la masacre de civiles se revierte en hoguera que consume la voracidad del imperio.

Pero bueno lo que ahora importa saber es ¿qué va a pasar con México?. Hay evidencias de que el primer ataque será sobre los grupos delictivos en cumplimento de la promesa de que los sacará donde se encuentren. Esto significa burda intervención a la que, por supuesto nos oponemos en razón de convicciones de libertad y soberanía, pero sobre todo por la experiencia que costó la pérdida de más de la mitad del territorio. Robo que sigue siendo herida abierta e impune.

A Trump le vale madre eso de: “Más si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo. Piensa ¡oh patria querida!, que el cielo un soldado en cada hijo te dio…”. Y es que envuelto en perversidad extrema nos traslada al juego del tigre acorralando al ciervo que agotado no queda más remedio que enfrentar a la fiera con resultado que no deja lugar a la duda. Aunque no lo queramos aceptar, el caso nuestro forma parte de la vecindad maldita que, si bien ha traído beneficios, también dolorosas desgracias. Y ni modo que sea invento.

El magnate pretende ridiculizar a Doña Claudia imitando su voz que viste de súplica como si La Jefa tuviera necesidad de implorar misericordia a quien precisamente personifica al demonio. Recordéis que el sujeto de marras utiliza toda clase de teatritos para menospreciar cualquier manifestación de dignidad. En este sentido debe escuchar al nuevo líder iraní quien advierte que el abuso de la fuerza no garantiza vida eterna. Sea que Trump también es objetivo de la inteligencia opositora y, por lo tanto, víctima potencial de un atentado por más seguridad que presuma o divino que se considere.

El asunto es que en el menú de invasiones sin duda está México. Cada vez es más clara la tendencia intervencionista.

SUCEDE QUE

Una cosa es cierta: Arnulfo Rodríguez Treviño vive los últimos meses de su efímera gloria por la sencilla razón de que desde el CEN-SNTE le recordaron que lo que empieza termina, sea que nada es para siempre, u lo que es lo mismo: “a otra parte con la tambora porque aquí se acabó el fandango”.

Y hasta la próxima.