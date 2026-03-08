Por Agencias

Cadereyta, Nuevo León.- Karina “N”, ex funcionaria del gobierno municipal de Monterrey, así como Deborah “N” y Gustavo “N”, fueron vinculados a proceso por los delitos de extorsión y falsedad de declaraciones.

Así lo dictaminó un juez federal penal, quien además ratificó la medida de prisión preventiva hasta que se acabe el proceso de investigación.

Este sábado 7 de marzo se llevó a cabo el juicio de vinculación a proceso de Karina “N”, del cual trasciende, se retrasó debido a que presuntamente la ex secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva de Monterrey habría sufrido estragos en su salud derivado de este proceso realizado en el Poder Judicial de la Federación, ubicado en el municipio de Cadereyta.

Trascendió que poco después de las 18:00 horas, el juzgador dio a conocer el dictamen final del juicio.

Desde que se hizo público el arresto de la ex funcionaria regiomontana el pasado 1° de marzo, el senador morenista, Waldo Fernández, comunicó en sus redes sociales que él hizo la denuncia debido a que le había fabricado un caso de abuso sexual en 2024, fecha en la cual, ambos contendían por un curul en el Senado de México.

De acuerdo a Fernández, la denuncia se hizo por medio de la Fiscalía General de la República (FGR), y no por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, ya que el senador acusó a la institución nuevoleonesa de haber obrado en favor de la ex funcionaria en la fecha en la que presentó la denuncia falsa.

En ese tema, el 6 de marzo, Pedro Arce Jardón, actual vicefiscal jurídico de la Fiscalía de Nuevo León, y quien fungió como encargado del despacho en 2024, negó que la institución hubiera realizado un “montaje” en contra de Fernández y a favor de Karina “N”, quien aquel entonces, era candidato al Senado por el PRI-PAN.

«Un montaje como tal no hubo. Hubo un servicio que prestó la fiscalía de (Nuevo León). En ningún momento se registró o se realizó algún acto de investigación que invadiera, que molestara, que hostigara al ahora senador (Waldo Fernández) o a su familia. La fiscalía actuó con sigilo, con respeto y con toda la claridad que el caso amerita», declaró Arce Jardón.

Durante el proceso de audiencia, en las redes sociales oficiales de Karina “N”, se dio a conocer una disculpa pública hacia Fernández y a su familia, a través de un comunicado dado a conocer antes del veredicto del juez.

“Ante los hechos que han sido del conocimiento público en los últimos días, considero importante expresar de manera personal una disculpa pública a quienes pudieron haberse sentido afectados por esta situación. Reconozco que lo ocurrido ha generado consecuencias que han impactado tanto en el ámbito personal como en el público, particularmente en relación con el ciudadano Waldo Fernández González y su entorno”, detalló en su mensaje.

Al finalizar la audiencia, el senador Waldo Fernández, quien había interpuesto la denuncia hacia Karina “N”, señaló que el juicio de reparación de daño será hasta el próximo 26 de marzo a las 10:00 horas, del cual si se tratara de un tema patrimonial, se buscará donar el dinero a fundaciones contra la violencia hacia la mujer.

“No tengo el ánimo de que estas personas (Karina “N”, Deborah “N” y Gustavo “N”) se queden en la cárcel, hoy quedó muy claro que mi nombre está limpio, hoy quedó claro que pudimos acreditar lo que sucedió (…). En el caso de la fiscalía (de Nuevo León, respecto a las irregularidades que él acusa) no hay perdón, si hay elementos, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, informó respecto a que si existía la posibilidad de un acuerdo conciliatorio con la institución de justicia.

Por su parte, luego de que se diera a conocer el veredicto, el gobierno municipal de Monterrey publicó un comunicado anunciando a Rafael Ramos de la Garza como nuevo titular de la Secretaría de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva. (Vianney Carrera/La Jornada).