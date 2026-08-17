Por Redacción

Altamira, Tamaulipas.- El gobernador Américo Villarreal Anaya puso en marcha los trabajos para la construcción de la primera etapa del viaducto elevado Tampico-Altamira, una obra histórica en la que se invertirán más de 6 mil millones de pesos y que generará 500 empleos directos con mano de obra y proveeduría regional.

La obra, que será la primera de su tipo en el estado, constará de 4.58 kilómetros que comenzará en el kilómetro 11 +366 de la carretera México-80, tramo Tampico-Mante, y terminará en el kilómetro 15 +949, con dos carriles en cada sentido, más acotamientos exteriores con 19 metros de ancho total, sostenidos por 89 claros y 88 apoyos.

«Estamos aquí hoy reunidos desde Altamira para poner esta gran obra, una obra histórica. Vamos a guardar esta fecha todos los que estamos hoy aquí en nuestra memoria, de que estuvimos en la primera piedra, en el inicio de la perforación para la estabilización de los postes para poder llevar a cabo la construcción de este viaducto elevado, que seguramente potencializará las oportunidades que, como he comentado, se dan aquí en esta importante región de nuestro estado», expresó el gobernador durante el evento, la tarde de este domingo.

Luego de destacar los eventos que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum durante su gira de tres días en Tamaulipas, el gobernador afirmó que este tipo de obras permitirán dar una proyección e impulso de seguir creciendo, asociado al corredor del Golfo Norte, que también cuenta con el respaldo de la presidenta de México.

«Así es que es un gran gusto que el día de hoy también adicionemos a este fin de semana el inicio de esta obra de gran infraestructura, una obra histórica porque estamos del lado correcto de la historia. Estamos del lado correcto de las políticas públicas con visión humanista para la atención de nuestra gente», indicó.

El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, expresó que esta avenida actualmente tiene un tráfico diario promedio de 26,395 vehículos y, una vez terminada, reducirá entre 15 y 25 minutos los traslados en horas pico.

«Esa es la medida real de una obra pública y ese es el sello de una forma de gobernar que pone a la gente antes que cualquier cifra. Esas son las obras de un gobierno humanista como el gobierno humanista de Tamaulipas encabezado por el doctor Américo Villarreal Anaya; son obras que transforman, con resultados que permanecen», mencionó.

La bienvenida al evento estuvo a cargo del presidente municipal de Altamira, Armando Martínez Manríquez, quien aseguró que esta es una obra extraordinaria, porque representa resolver un problema de vialidad en la Avenida de la Industria y, segundo, porque este viaducto elevado le va a dar un nivel muy importante a la zona sur de Tamaulipas.

En el evento acompañaron al gobernador Alejandro Calzada Prats, presidente del Grupo HYCSA; Mónica Villarreal Anaya, presidenta municipal de Tampico, y Erasmo González Robledo, presidente municipal de Madero, además de integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.