Por Agencias

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo vinculación a proceso en contra de Justo Aurelio Rivera Parrazales, presunto operador de La Barredora, por su probable participación en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y contra la salud.

Lo anterior, luego de que el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aportara los datos de prueba suficientes ante la autoridad judicial, quien además impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, así como cuatro meses de plazo para la investigación complementaria.

Detenido en flagrancia durante cateo en Mérida, la FGR obtiene vinculación a proceso contra Rivera Parrazales por operaciones ilícitas.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a esta persona en flagrancia, durante la ejecución de un cateo en un inmueble en la colonia San Ramón Norte, en Mérida, Yucatán. Durante esta acción se aseguraron narcóticos. (César Arellano García e Iván Evair Saldaña/La Jornada).