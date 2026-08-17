Por Agencias

Ciudad de México.- Con la instalación de 600 mil trampas artesanales, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y Sembrando Vida han capturado 16 millones de moscas del gusano barrenador del ganado en todo el país.

Actualmente hay 2 mil 11 animales enfermos en 29 entidades federativas y suman 37 mil 965 casos acumulados desde el primer registro a finales de noviembre de 2024, de acuerdo con datos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Los animales más afectados son los bovinos con 866 casos activos, seguidos de los caninos con 756, los equinos con 128, los suinos con 126, ovinos con 80, entre otros.

Las entidades con más de cien casos son Puebla con 160 animales enfermos, al igual que Zacatecas, Veracruz con 147, Chiapas con 135, San Luis Potosí con 131, Yucatán con 125 y Oaxaca con 122.

De los estados fronterizos con Estados Unidos que reportan presencia de esta plaga se encuentran Chihuahua con 96 registros, Nuevo León con 65, Tamaulipas con 46 y Coahuila con 38.

La Sader aseguró que las trampas artesanales han permitido reducir la presencia de la plaga e identificar posibles zonas para su contención desde febrero del presente año.

Cuenta con la participación de más de 400 mil campesinos de Sembrando Vida -que impulsó la secretaria, Columba López, durante su gestión como titular de la Subsecretaría de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría del Bienestar-, autoridades estatales y municipales, organizaciones ganaderas y especialistas en la materia.

Las trampas, explicó, son fabricadas con botellas de plástico reutilizadas y un atrayente orgánico, elaborado con hígado de res y agua, para atraer a las moscas al interior.

La estrategia se adaptó a la diversidad cultural, lingüística y geográfica de las comunidades rurales, al tiempo que la información sanitaria se tradujo a lenguas indígenas y se difundió mediante radios comunitarias y culturales, perifoneo y recorridos territoriales.

Los campesinos también revisaron ganado, animales de traspatio y especies de compañía, identificaron y reportaron heridas sospechosas, apoyaron en labores preventivas y de curación y compartieron la información con sus familias y comunidades.

También, se conformó la Comisión Nacional para la Atención del gusano barrenador del ganado y 23 comités estatales para articular los esfuerzos y fortalecer una respuesta unificada en todo el territorio nacional.

La comisión opera mediante una agenda de coordinación que contempla capacitación a tomadores de decisiones, personal técnico, productoras y productores, campañas de difusión y sensibilización, acciones de supresión y registro y monitoreo en el sistema de información epidemiológica de Senasica, con seguimiento y evaluación permanente para orientar decisiones en campo. (Alexia Villaseñor y Jared Laureles/La Jornada).