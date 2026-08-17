Por Agencias

Ciudad de México.- El América ha perdido la costumbre de ser un equipo espectacular, pero conoce de memoria el camino hacia la cima del futbol mexicano. En un Estadio Banorte aún distante de su máxima capacidad, las Águilas vencieron 3-0 al Atlético de San Luis, impulsadas más por la complicidad de una expulsión -la del brasileño Robson Bambu a los 47 minutos- que por un nivel superlativo de su plantilla.

La goleada les permitió alcanzar el liderato de la Liga Mx al sumar su tercera victoria en cuatro jornadas y mantener el invicto, a pesar de la pausa en el calendario debido a la Leagues Cup.

Acostumbrado a confeccionar planteles millonarios, el cuadro americanista articuló su alineación sobre una base de ocho futbolistas mexicanos, cinco de ellos formados en sus categorías inferiores: Fernando Tapia, Dagoberto Espinoza, Emilio Lara, Ramón Juárez y Diego Arriaga. Los brasileños Rapahael Veiga e Ícaro Da Conceicao, junto al colombiano Oscar Perea, representaron la única referencia del mercado extranjero en un equipo donde el cambio de administración y las restricciones presupuestarias han recortado el margen de maniobra para el técnico Guillermo Almada.

Con un calendario saturado de compromisos locales y el torneo binacional, Almada dio minutos a quienes no los tenían. Ramón Juárez, defensor central con experiencia en la Primera División, respaldó la apuesta con un despeje sobre la línea de gol tras un remate del chileno Felipe Mora que pudo cambiar el rumbo del partido.

La respuesta de aquel aviso no tardó en trasladarse al marcador opuesto. Cervantes profundizó por la banda izquierda y Veiga, de zurda y junto al poste, firmó el 1-0 pese al lance de Andrés Sánchez (27).

Los potosinos reclamaron una mano previa del volante americanista en el origen de la jugada, pero el árbitro Maximiliano Quintero descartó la revisión del VAR.

Lejos de imponer un dominio absoluto en el segundo tiempo al América le costó mantener la posesión. Tuvo desconexiones entre líneas, pérdidas en el inicio de los ataques, desatenciones defensivas y, de no ser por un remate de David Rodríguez que se estrelló en el larguero, el Atlético habría establecido el empate antes del descanso.

Los silbidos de las tribunas evidenciaron la impaciencia de la afición ante un equipo distante de la contundencia de antaño. El paso por los vestuarios, sin embargo, alivió los males del conjunto local. La expulsión de Robson Bambu por doble tarjeta amarilla -pateó por la espalda al capitán Henry Martín- clarificó las transiciones ofensivas de los de Coapa. Óscar Perea controló un pase de Arriaga en el límite del área chica y, de zurda, amplió la ventaja (52).

Almada exigió mayor tensión a sus jugadores y Arriaga, habitual con la categoría Sub-21, volvió a incorporarse por el mismo costado para cruzar su disparo al poste más lejano de Sánchez y festejar su primer tanto en el máximo circuito (66′). La única réplica visitante fue un remate que impactó en la mano de Emilio Lara dentro del área, juzgada como no intencional por el juez central. Mientras el San Luis se hunde en el fondo de la clasificación con su segunda derrota del torneo, las Águilas ascendieron al liderato con 10 puntos de 12 posibles. (Alberto Aceves/La Jornada).