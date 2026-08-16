Por Agencias

Ciudad de México.- Al amparo de gritos de “¡Viva Cristo Rey!”, alrededor de medio centenar de personas -entre hombres y mujeres de todas edades, así como niños, inclusive algunos en brazos- se reunió este sábado en las inmediaciones de la Iglesia de San Hipólito, en el Centro Histórico, para realizar una versión del “Paseo del Pendón”, ceremonia virreinal que conmemoraba la caída de Tenochtitlán en 1521 y la sumisión a la corona española.

El grupo, identificado como Círculo Tradicionalista Celedonio de Jarauta, intentó replicar el histórico desfile del siglo XVI, el cual se suspendió en torno de la Independencia, retomado hace unos 5 años. Uno de los participantes aclaró que las condiciones no permitieron hacer un recorrido formal pues el Zócalo, sitio del que partiría, estaba cercado porque desde el 7 hasta el 23 de agosto alberga a la 12 Fiesta de las Culturas Indígenas.

La comitiva depositó una ofrenda floral en la Capilla de los Santos Mexicanos, ubicada dentro del mencionado templo, donde se veneran efigies de religiosos caídos durante la Guerra Cristera (1926-1929), entre ellos los “mártires de San Joaquín”: Leonardo Pérez, P. José Trinidad Rangel y R.P. Andrés Solá, como lo señala una manta que anuncia que el año entrante se cumplirá el “centenario de su martirio”.

Después, montaron una guardia en el exterior del recinto, enarbolando pendones con leyendas alusivas a la cristiandad y la monarquía. Entre ellos, uno con los colores del lábaro patrio con la frase: “Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe» y una réplica del Pendón de Hernán Cortés -con la efigie de la Virgen de Los Remedios sobre un fondo rojo-, utilizado por el invasor español y sus tropas durante la conquista de la capital mexica en el siglo XVI. También destacaba un crucifijo de grandes dimensiones con la inscripción “Viva el Rey”.

Pese a durar unos cuantos minutos, la ceremonia no estuvo exenta de tensiones. Un sujeto vestido de negro y con el rostro cubierto increpó al grupo lanzándole gritos de “putos fascistas de mierda”, sin que la situación llegara a mayores.

El acto se llevó a cabo a pesar de que el Comité Organizador del Festival Paseo del Pendón CDMX, conformado por otras organizaciones, se deslindó oficialmente de la actividad la noche del viernes. Mediante un comunicado en su página de Facebook, el comité reiteró la cancelación de la edición de este año, decisión que ya había anunciado el pasado 23 de julio, como lo documentó este diario. Argumentó entonces la existencia de un “clima de polarización e intolerancia generado por actores ajenos al evento que aparentemente buscan desvirtuar o apropiarse de la iniciativa”.

Algunos de los participantes en el evento -ellos vistiendo traje negro y boina roja, y ellas falda o vestido claro y boina en crema- comentaron que el “Paseo del Pendón” es una actividad que el círculo Celedonio de Jarauta -al que definieron como una agrupación cultural- celebra de forma ininterrumpida desde 2021.

Aseguraron que este año fue muy complicado, por “el acoso y los ataques” que sufrieron en redes sociales. “Nos acusaban de retrógradas y medievales, y quizá sí tengan un poco de razón, pero no en los términos que lo plantean», indicó una de las participantes.

Precisaron que su apoyo al rey no es al actual monarca español, Felipe VI, sino a otra de las líneas de la familia Borbón. Se sabe que esta agrupación es de orientación carlista, y un movimiento político tradicionalista y monárquico de España, nacido en el siglo XIX en defensa de los derechos al trono del infante Carlos María Isidro; desde entonces luchan contra el liberalismo, el parlamentario y defienden el poder de la iglesia Católica.

“Apoyamos al rey porque (en el país) somos como una familia: tenemos una madre, que es la Iglesia Católica, la única iglesia verdadera, y nuestro padre sería el rey”, explicó uno de los integrantes de ese círculo.

La polémica por “el Paseo del Pendón” comenzó cuando La Jornada reveló el 24 de julio que grupos de ultraderecha -como la Unión Nacional Sinarquista y el Círculo Tradicionalista Celedonio de Jarauta, de origen español- se habían sumado al evento; ese día el comité organizador canceló la edición 2026. Luego, el comité pidió derecho de réplica a esta casa editora argumentando su carácter cultural, mientras la presidenta Sheinbaum criticó la reivindicación de la conquista. (Fidel Vargas/La Jornada).