Por Redacción

Tampico, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que, mediante la labor de Agentes de la Policía Investigadora, se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de José Daniel “N”, por su presunta responsabilidad en el delito de Feminicidio.

La orden de aprehensión fue emitida por un Juez de Control, derivada de los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, relacionados con hechos ocurridos el 28 de septiembre de 2026, en un domicilio ubicado en la colonia Hidalgo Poniente, de Ciudad Madero.

De acuerdo con las investigaciones, el imputado habría ingresado al domicilio de la víctima y, en coautoría con una o más personas, presuntamente la agredió física y sexualmente, causándole diversas lesiones que provocaron su fallecimiento.

La persona imputada quedó a disposición de la autoridad judicial competente, en espera de la audiencia correspondiente, en la que se determinará su situación jurídica conforme a derecho.