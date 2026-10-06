Especial

Ciudad Madero, Tamaulipas.- Las lluvias volvieron a paralizar a cinco colonias de este municipio, donde el agua subió casi un metro desde la madrugada de este lunes 5 de octubre.

Son las mismas que sufrieron desbordamientos de lagunas y drenes el pasado 25 de septiembre: Candelario Garza, Hipódromo, Ampliación Unidad Nacional, Talleres y Heriberto Kehoe.

En el caso de la Ampliación Unidad Nacional, el agua subió 90 centímetros, reveló Héctor Marín Rodríguez, secretario del Ayuntamiento.

La batalla del agua la perdieron los vecinos: en grupos de WhatsApp, madres de familia reportaron que sus hijos faltaron a la escuela sin que las clases se suspendieran.

De acuerdo con las autoridades maderenses, hay 30 manzanas anegadas en la colonia Hipódromo, entre las calles Necaxa y Nuevo León.

En el sector Benito Juárez, la laguna Nuevo Amanecer y se desbordó y está a pocos centímetros de entrar a las viviendas, como ha ocurrido en otras zonas debido a los pésimos servicios de Ciudad Madero.

Otras colonias amenazadas por la inundación (con niveles altos en las calles) son Ferrocarrilera Oriente y Poniente, a partir de la calle Chihuahua.

Ya trabajan siete bombas para drenar la acumulación: cuatro sobre la avenida Álvaro Obregón y tres en el sector de la calle Necaxa. Pero la naturaleza parece invencible.

INUNDADOS, PERO CON HARINA PARA TORTILLAS

No habiendo ya un peso para obras ni reparaciones de gran calado, el gobierno de del municipio Madero decidió entregar algunos artículos para ayudar a los afectados.

Primero, llevó cubetas, trapeadores y desinfectantes a familias de la Candelario Garza y la Hipódromo quienes, como nunca reciben nada del municipio, los aceptaron.

Con las lluvias del este lunes, empleados municipales y funcionarios ofrecieron paquetes de alimentos muy básicos, como aceite, harina y latería.

Las amas de casa reaccionaron de inmediato por redes sociales: “¡Qué poca! Vean la solución a las inundaciones, queriendo tapar la boca con comida, que desgraciados”.

“Primero, su kit de limpieza y ahora su mini despensa”, dijo otra vecina.

“En lugar de eso, que compre o alquile bombas para que en nuestras calles y casas inundadas baje el agua y podamos regresar y sacar nuestros coches”, clamaron.