Por Redacción

El Mante, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas obtuvo vinculación a proceso en contra de Jonathan “N”, por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad, delitos cometidos en el desempeño de funciones judiciales o administrativas y Falsedad de informes dados a una autoridad.

El Agente del Ministerio Público presentó ante un Juez de Control elementos que implican al imputado, quien se desempeñaba como agente de la Guardia Estatal, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, en hechos registrados el pasado 4 de octubre de 2025, en la zona centro del municipio de Ocampo, donde la víctima perdió la vida a consecuencia de lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

De acuerdo con las investigaciones, posteriormente se habrían alterado indicios del lugar y proporcionado información falsa a la autoridad ministerial mediante el Informe Policial Homologado.

En audiencia, el juzgador dictó auto de vinculación a proceso, en calidad de coautor, por los delitos señalados.

Asimismo, estableció un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

“La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas refrenda su compromiso de utilizar los medios jurídicos a su alcance para investigar los hechos, esclarecer los delitos y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables”, indicó la dependencia en una versión oficial.