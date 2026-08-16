Por Agencias

Tampico, Tamaulipas.- En el marco de la inauguración del nuevo hospital general del ISSTE, la presidenta Claudia Sheinbaum arengó en favor de la defensa de la soberanía nacional.

Después de una larga reivindicación de la política de salud dijo que “se necesita también convicción en el país, en la soberanía, en reconocer la historia de México, en reconocer la lucha del pueblo de México, en saber que una visa no define a una persona”.

Sin mencionar expresamente a la reciente cancelación de la visa estadunidense a Andrés Manuel López Beltrán por parte del Departamento de Estado de aquel país, la mandataria afirmó que una visa “es para entrar a un país, o sea, a otro país. Nada más que en México la convicción nos dice que el pueblo manda. En México no hay nadie que mande más que el pueblo de México”.

Poco antes, durante su discurso para hacer la presentación del nuevo hospital del ISSSTE, el director del organismo Martí Batres resaltó la defensa de la soberanía que ha encabezado la Presidenta. (Alonso Urrutia/La Jornada).