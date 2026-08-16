Por Redacción

Soto la Marina, Tamaulipas.- Durante un recorrido de seguridad y vigilancia sobre la carretera Federal 180, personal de la Guardia Estatal brindó apoyo a un ganadero para localizar y recuperar un becerro que se había extraviado y que posteriormente fue encontrado deambulando sobre la vía pública.

La intervención se registró luego de que una ciudadana que arribó a la Estación Segura La Marina reportara la presencia de un animal a la altura del kilómetro 149.

Los elementos policíacos localizaron al becerro sobre la cinta asfáltica, por lo que implementaron medidas de seguridad y realizaron labores de abanderamiento vial mientras se efectuaban las maniobras para retirarlo de la carretera.