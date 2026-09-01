Por Agencias

Santiago de Chile.- (Aldo Anfossi/La Jornada).- José Antonio Kast, el presidente ultraderechista de Chile, admitió conocer al agitador radical de redes sociales Fernando Cerimedo, preso en Bolivia, acusado de patrocinar un intento de sicariato y de enriquecimiento ilícito, pero negó la existencia de vínculo formal con éste, ya fuese durante su campaña electoral o en su gobierno.

«Respecto de este señor que hoy día salta a la fama, yo en ninguna de mis campañas he trabajado con él. El gobierno no tiene asesorías con este señor. ¿Si lo conozco? Sí, porque él ha acompañado a distintos líderes políticos en instancias donde nos hemos cruzado y donde nos hemos encontrado», dijo en una entrevista con Radio Cooperativa de esta capital.

Y acerca del rol propagandístico de Cerimedo en los fracasados procesos constitucionales en Chile en los años 2020 y 2023 -el activista argentino presume intervenir para preservar la constitución pinochetista-, Kast dijo que “también será tema de investigación, ahí la gente dirá si ha participado o asesorado a las personas que llevaron la campaña del Rechazo”.

La abogada boliviana Nadia Beller, la ex pareja de Cerimedo herida de tres tiros durante el ataque perpetrado por dos hombres a rostro cubierto, el 17 de agosto, a las afueras de un hotel en Santa Cruz de la Sierra, acusó que Cerimedo se jactaba de tener un rol en la contienda que hizo con Kast.

“Estoy segurísima de que él trabajó con el equipo de Kast, porque fue otra de las cosas de las que él se llenaba la boca, de que había hecho un nuevo presidente”, dijo a la Radio Biobío, que la entrevistó mientras convalece del atentado.

Agregó que “él tenía un equipo de trabajo por allá con el que se comunicaba permanentemente, él estaba encima todo el día, le iban reportando”.

Personeros próximos a Kast -su jefe de asesores, Alejandro Irarrázaval, el jefe de comunicaciones de su gobierno, Felipe Costabal, y también el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau-, están siendo interpelados desde la oposición para que precisen la existencia o no de vínculos con Cerimedo.

Y también hay una denuncia ante el Ministerio Público para que investigue a ese respecto. (Aldo Anfossi/Reuters/La Jornada).