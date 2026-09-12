Por Redacción

Tula, Tamaulipas.- Derivado de un accidente vehicular con personas lesionadas, la circulación se mantenía fluyendo de manera intermitente en el sentido de sur a norte de la Carretera Federal 101.

Personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero comisionado a la Estación Segura Tula acudió al kilómetro 25 para brindar vialidad.

La unidad transportaba alimentos para abeja desde San Luis Potosí con destino a Ciudad Victoria cuando se suscitó el percance a la altura del municipio de Tula.