Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Personal de la Guardia Estatal perteneciente a la Coordinación Municipal Victoria arribó a una florería ubicada en la Zona Centro de esta capital tras recibir el reporte de que dos personas forzaron los accesos e ingresaron de manera ilegal al establecimiento.

Tras la revisión, se encontraron en su poder dos herramientas y equipo electrónico propiedad del negocio, entre ellos un desarmador, una cizalla, una tablet, dos computadoras portátiles y dos celulares.

Las personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.