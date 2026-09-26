Por Agencias

Hermosillo, Sonora.- Hasta la fecha las potencias ven a México como una posibilidad con sus recursos naturales, pero aquí siempre está el pueblo con su historia, con su memoria, defendiendo a la patria, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desde Sonora, en el penúltimo acto de su gira nacional “Honestidad y Resultados”, donde colocó nuevamente a la defensa de la soberanía, la independencia y la autodeterminación del país como eje de su discurso.

Ante más de 20 mil personas y acompañada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, integrantes de pueblos originarios, jóvenes, ciudadanos de distintos municipios y simpatizantes de Morena, la mandataria federal sostuvo que México tiene una historia marcada por invasiones e intervenciones extranjeras y que esa memoria obliga, dijo, a mantener la defensa de la soberanía nacional.

“La soberanía emana del pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Que solo el pueblo de México determina su destino, que ninguna potencia extranjera determina el destino de México, que ninguna élite determina el destino de la patria. Es su pueblo”, afirmó.

Sheinbaum hizo un recorrido por distintos episodios de la historia nacional, desde la Independencia hasta la Revolución Mexicana, y recordó la intervención estadunidense de 1914. Señaló que a lo largo del tiempo, distintas potencias han visto a México como un país con recursos naturales de interés, pero sostuvo que frente a esas presiones ha prevalecido la defensa de la nación.

En ese contexto, la presidenta reiteró que su gobierno impulsa una reforma constitucional para establecer que quien aspire a ocupar la Presidencia de México no pueda tener doble nacionalidad. La propuesta, explicó, será discutida en el Senado y busca establecer que la persona que llegue a la Presidencia tenga únicamente la nacionalidad mexicana.

“Que ningún presidente o quien quiera serlo pueda tener doble nacionalidad, solo puede ser mexicano. No puede tener dos banderas, solo la de México”, sostuvo.

Sheinbaum ya había explicado que la iniciativa no pretende eliminar la doble nacionalidad de los mexicanos que viven en otros países, sino establecer una condición específica para quienes busquen ocupar la Presidencia de la República y, de acuerdo con lo planteado por la mandataria, también otros cargos ejecutivos. (Cristina Gómez Lima/La Jornada).