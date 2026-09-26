Por Agencias

Mazatlán, Sinaloa.- El gobierno de Sinaloa habilitó 153 refugios temporales con capacidad para atender a 53 mil personas y desplegó 17 mil militares y navales, 2 mil 543 elementos de auxilio con 801 unidades para atender a la población y mil 296 brigadistas comunitarios para salvaguardar la vida y la integridad de la ciudadanía ante la presencia del huracán «Polo» a las costas del Pacífico mexicano, informó la gobernadora Graciela Domínguez Nava.

La mandataria dio a conocer este día que se instaló el Consejo de Protección Civil declarándose en sesión permanente; esto con la presencia de la Secretaría de Gobierno, Yeraldine Bonilla y el director de Protección Civil, Aurelio Roy Navarrete, además de autoridades de seguridad y de las alcaldesas y alcaldes de la entidad.

La gobernadora pidió a los sinaloenses, guardar la calma y actuar con responsabilidad, además de preparar un plan familiar de protección, identificar refugios temporales y proteger a sus seres queridos.

José Luis Acosta Rodríguez, director general del Organismo de la Cuenca Pacífico Norte, informó que se le da seguimiento al fenómeno meteorológico, que se encuentra situado al sur de Los Cabos, frente a las costas de Colima, por lo que reportó que hay almacenados 7 mil 595 millones de metros cúbicos de agua, que representa el 50.7 por ciento de la capacidad de los embalses, y que esperaban que el huracán Polo dejara aportaciones suficientes para el sistema del río Fuerte.

La alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios, mencionó que las playas fueron cerradas de manera preventiva hasta nuevo aviso, además de que se instalaron 8 refugios temporales y se mantienen acciones preventivas de monitoreo ante la evolución del huracán Polo.

En el municipio de Ahome, la dirección de Protección Civil informó que el municipio se encuentra en alerta azul y mantienen listos los refugios temporales ante cualquier temporalidad ante los pronósticos de lluvias por el huracán Polo.

En el municipio de Guasave, la dirección de Protección Civil ordenó el cierre de las playas de manera preventiva, al sentirse el fuerte oleaje y el incremento de la marea, en las playas.

Macario Gaxiola Castro, director de Protección Civil, dio a conocer que personal de bomberos, seguridad ciudadana y Protección Civil realizan recorridos preventivos en la zona costera y solicitó a los habitantes de algunas poblaciones que viven cerca de esteros o del mar, a que adopten medidas prudentes para realizar traslados, evitar ingresar al mar y mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades sobre el fenómeno meteorológico. (Irene Sánchez/La Jornada).