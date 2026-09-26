Por Agencias

Ciudad de México.- A las 16:28 horas de este viernes el ex gobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, salió del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, y custodiado por elementos de la Guardia Nacional será trasladado a Ensenada, Baja California, para permanecer en prisión domiciliaria.

Fuentes federales informaron que Ruffo Appel fue entregado al personal de la Guardia Nacional, luego de ser sometido a exámenes médicos para garantizar su estado de salud y con ello cumplir los protocolos para su traslado en buenas condiciones de salud.

La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) señala que Ruffo Appel participó en la comisión de delitos graves que afectan la economía y la seguridad del país, y por ello enfrenta proceso penal por delincuencia organizada, ya que presuntamente forma parte de un grupo estructurado para cometer delitos de forma repetida relacionados con contrabando de combustible (huachicol fiscal por vía ferroviaria) a México de manera ilegal y sin pagar los impuestos correspondientes.

La defensa del ex gobernador del Partido Acción nacional (PAN) obtuvo ayer la aprobación del juez Mario Elizondo Martínez, para que siga su proceso, no en libertad, sino bajo vigilancia de la Guardia Nacional, ya que la ley permite que quienes tengan más de 70 años y padezcan enfermedades que ponen en riesgo su vida tengan ese beneficio.

Ruffo Appel fue detenido en julio pasado por ser presunto líder de una organización dedicada al contrabando de combustible de Estados Unido a México, sin reportar y pagar la totalidad de los impuestos correspondientes por los hidrocarburos importados, utilizando para ello carros de ferrocarril.

Fuentes gubernamentales informaron que ya se alista su egreso y que será entregado a elementos de la Guardia nacional para su traslado y custodia, ya que presuntamente será llevado a Ensenada, para permanecer en el mismo domicilio en el que fue aprehendido. (Gustavo Castillo García/La Jornada y Agencias).