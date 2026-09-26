Por Redacción

Tijuana, Baja California.- Como parte de las acciones permanentes de inteligencia aduanera, análisis de riesgo y fortalecimiento de los mecanismos de control en las operaciones de comercio exterior, personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró 195 paquetes con presunta cocaína y fentanilo, con un peso aproximado de 249 kilos, en Tijuana, Baja California.

Derivado de labores de inspección y vigilancia en la Garita de Otay, los efectivos marcaron el alto al conductor de un tractocamión que pretendía cruzar por el punto fronterizo. Al realizar una revisión de la unidad, con apoyo del ejemplar canino “Chocolate”, localizaron un doble fondo en la caja del vehículo, donde se encontraban ocultos 184 paquetes con cocaína y 11 paquetes con fentanilo.

Ante estos hechos, el conductor fue detenido, se le informaron sus derechos de ley y, junto con el vehículo y la sustancia asegurada, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones.

Con estas acciones, la ANAM, Defensa, GN y SSPC refrendan su compromiso de fortalecer la seguridad en las aduanas del país, mediante acciones coordinadas de inspección, inteligencia y vigilancia para impedir el tráfico de sustancias ilícitas y combatir las actividades que afectan la seguridad de la población, indicó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a cargo de Omar García Harfuch. (Por Redacción).