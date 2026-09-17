Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El consejero nacional del Instituto Nacional Electoral (INE), Jorge Montaño Ventura, informó que ese órgano es la única autoridad constitucionalmente facultada para fiscalizar el origen y destino de los recursos de partidos y candidaturas independientes, y se busca impedir la participación de personas vinculadas con el crimen organizado en procesos electorales.

Montaño explicó que, de detectarse recursos de procedencia ilícita en el proceso se da vista a las autoridades competentes, pues el INE es un órgano administrativo con capacidad investigadora limitada.

“Si advertimos que no se puede acreditar el registro de una candidatura, se notifica al partido para que sustituya al aspirante comprometido”, señaló.

El consejero subrayó que la nueva comisión creada tendrá interacción institucional con otras autoridades, respetando la autonomía del INE, pero permitiendo coordinar investigaciones cuando existan antecedentes que impidan el registro de una candidatura sospechosa.

Montaño Ventura enfatizó que es claro que debe prevalecer la presunción de inocencia, pero que si existen elementos firmes y contundentes se puede negar o retirar el registro de un candidato, incluso si ya le fue otorgado.

“No se trata de meros dichos, sino de pruebas sólidas que acrediten vínculos con organizaciones ilícitas”, puntualizó.

Añadió que cualquier ciudadano puede presentar denuncias fundadas con pruebas, lo que podría derivar en la cancelación de una candidatura.

“Lo que se busca es impedir que personas con antecedentes criminales accedan a cargos de elección popular”, advirtió.

Finalmente, destacó que su legado como consejero será consolidar la democracia en México: “Queremos entregar buenas cuentas a la ciudadanía, hacer elecciones transparentes y confiables y preservar la democracia en México”.