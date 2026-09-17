Por Agencias

Mexicali, Baja California.- Fuerzas estatales y federales arrestaron a un hombre identificado como Víctor Alfonso, «El Ciego», identificado como integrante de las células del Cartel de Sinaloa que operan en Mexicali.

En la base de datos del Centro de Comando, Comunicación, Cómputo, Calidad y Contacto Ciudadano (C5) de Baja California se confirmó un mandamiento judicial por homicidio calificado según el NUC 02202608249.

En la captura de este hombre, considerado objetivo prioritario en las Mesas de Seguridad, dedicado al sicariato para las células de «El Ruso», participaron marinos y agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México.

La captura se registró en las avenidas Nicolás Bravo y Álvaro Obregón en la zona centro de Mexicali. Víctor Alfonso, de 26 años de edad y oriundo de Mexicali fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Baja California. (Antonio Heras/La Jornada).