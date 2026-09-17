Por Redacción

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Cuatro menores de edad fueron atendidos por personal de la Guardia Estatal, Protección Civil y Bomberos luego de presentar síntomas de descompensación y debilidad durante el desfile cívico conmemorativo del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, en el centro de esta ciudad fronteriza.

Se recibió una solicitud de apoyo por una joven que se encontraba mal.

Durante la atención, otros padres de familia solicitaron apoyo para que sus hijos también fueran revisados, por lo que se valoró a un total de cuatro adolescentes, de 17 y 16 años.

Los adolescentes presentaron descompensación y debilidad derivadas del golpe de calor, aunado a la falta de consumo de alimentos.