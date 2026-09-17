Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El antiguo Cine Avenida, ubicado en la emblemática calle 17 de la capital del estado, volverá a la vida para servicio de las y los tamaulipecos como Foro de Cultura Digital y Arte Emergente.

El Gobierno de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), lleva a cabo la remodelación y adecuación de este histórico edificio, con una inversión en su primera etapa superior a los 41 millones de pesos (MDP).

El secretario Pedro Cepeda Anaya mencionó que se trabaja en la remodelación del Cine Avenida para convertirlo en un espacio dedicado a la cultura digital y refirió que el proyecto contempla dos espacios para taller modular, una sala multimedia, vestíbulo, sala de exposiciones temporales, cafetería, dulcería y dos bodegas en planta baja.

Mientras que en el segundo piso del inmueble habrá un auditorio con capacidad para 94 personas, estudio, cabina de grabación, camerinos, oficina y área de simuladores, además de sanitarios, infraestructura que permitirá ampliar las posibilidades para el desarrollo de actividades culturales, artísticas y de formación.

Cepeda Anaya destacó que esta obra permitirá recuperar un inmueble con significado para la historia de la capital, dándole un nuevo uso acorde con las necesidades actuales y generando un punto de encuentro para la creatividad, la innovación y las nuevas expresiones artísticas.

Señaló que el Foro de Cultura Digital y Arte Emergente ofrecerá instalaciones adecuadas para que niñas, niños, jóvenes y público en general puedan acercarse a herramientas digitales, desarrollar habilidades creativas y participar en actividades relacionadas con el arte, la producción audiovisual y las nuevas tecnologías.

Con esta obra, la actual administración estatal impulsa la recuperación de infraestructura que forma parte de la identidad de Ciudad Victoria y la transforma en un espacio para la cultura, fortaleciendo la oferta de actividades para las nuevas generaciones y propiciando nuevos puntos de encuentro en beneficio de las familias tamaulipecas.