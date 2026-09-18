Por Redacción

Ciudad de México, México.- Con el propósito de fortalecer la economía y garantizar la soberanía alimentaria de las familias sinaloenses, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) asegura la dispersión del incentivo para la producción y comercialización de maíz blanco del ciclo agrícola Otoño-Invierno 2025-2026.

La medida es parte del compromiso de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con las y los agricultores de maíz blanco, al priorizar el bienestar, la soberanía alimentaria y la entrega directa y transparente de los recursos destinados al campo.

Al corte actual, la dependencia ha sumado 24 mil 972 productoras y productores registrados, de los cuales 23 mil 701 (94.91 por ciento) ya cuentan con su número de folio activo en el Sistema de Ordenamiento de la Producción y la Comercialización del Maíz Blanco y dispondrán de su tarjeta del Banco del Bienestar para la recepción directa de los apoyos.

Es importante mencionar que estas y estos productores han completado satisfactoriamente su expediente en la Oficina de Representación de AGRICULTURA, los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) y los Distritos de Desarrollo Rural (DDR) en Sinaloa; el proceso de atención continuará para el resto de las y los productores.

Para dar atención oportuna, el Gobierno de México, a través de AGRICULTURA, destinará 2 mil 800 millones de pesos. Al cierre de esta semana, más de 19 mil 078 (80.5 por ciento) productoras y productores ya habrán recibido el pago de 800 pesos por tonelada del grano.

Asimismo, la Secretaría de AGRICULTURA refiere que 14 mil 869 agricultoras y agricultores han recibido el pago adicional de apoyo al financiamiento agrícola, equivalente a 500 pesos por tonelada de maíz blanco.

Este incentivo al financiamiento será totalmente cubierto en el transcurso de la siguiente semana, al tiempo que se avanza en la integración de la documentación de las y los beneficiarios restantes.

Para las y los productores pendientes, la Secretaría de AGRICULTURA —a cargo de Columba Jazmín López Gutiérrez— informa que la ventanilla de atención y registro se encontrará abierta hasta el próximo 20 de septiembre del año en curso.

No obstante, el personal de la Oficina de Representación, CADER y DDR mantendrá un servicio y acompañamiento permanente para apoyar a todas y todos los productores que realizaron —en tiempo y forma— su registro, pero aún tienen documentación pendiente.

AGRICULTURA precisa que el depósito del incentivo se realiza una vez concluido el trámite y después de la entrega y activación de la tarjeta del Banco del Bienestar, cuyo proceso tarda entre tres y cinco días. Por ello, hace un llamado a las y los beneficiarios a acudir por su tarjeta y así asegurar el cobro oportuno de los apoyos.