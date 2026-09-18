Por Agencias

Ciudad de México, México.- Javier Aguirre estaría muy cerca de regresar al futbol europeo, ahora para asumir el banquillo del Valencia CF de LaLiga, luego de la salida de Carlos Corberán. Reportes señalan que, de hecho, el técnico mexicano ya tendría un acuerdo apalabrado con el equipo español, aunque falta la confirmación oficial.

Javier Aguirre sería elegido para tomar al Valencia

El Valencia CF estaría cerca de definir a su nuevo director técnico y el elegido sería Javier «Vasco» Aguirre. La información indica que el entrenador mexicano habría avanzado en las negociaciones con el conjunto español, en un movimiento que representaría su regreso al futbol europeo después de su más reciente etapa al frente de la Selección Mexicana.

De acuerdo con el reporte atribuido a Matteo Moretto, las conversaciones entre Aguirre y el Valencia habrían pasado de una primera charla a un acuerdo más formal, por lo que el estratega tendría prácticamente apalabrada su llegada.

Sin embargo, el Valencia todavía no ha realizado un anuncio oficial que confirme la contratación del técnico mexicano.

«El Vasco» habría llegado como tercera opción

Antes de que el nombre de Javier Aguirre tomara fuerza, el Valencia habría considerado a otros entrenadores para ocupar el puesto que dejó Carlos Corberán.

Según la información difundida, Ernesto Valverde y José Luis Mendilibar aparecían inicialmente por delante del mexicano en la lista de candidatos.

La situación habría cambiado durante las negociaciones y Aguirre terminó colocándose como la opción elegida por la directiva.

El posible acuerdo llega en un momento complicado para el club, que atraviesa un mal comienzo de temporada en LaLiga 2026-2027.

El posible arribo de Aguirre se daría tras la salida de Carlos Corberán, quien dejó el cargo el pasado 13 de septiembre. El equipo había sumado apenas un punto de 15 posibles en sus primeras cinco jornadas, antes de sufrir una contundente derrota por 5-0 ante el Barcelona.

Además, el club rescindió los contratos de su cuerpo técnico y del director general de futbol, Ron Gourlay, como parte de una reestructuración de su área deportiva.

Por ahora, Óscar Sánchez, entrenador del VCF Mestalla, asumió de manera provisional el banquillo del primer equipo. Bajo su dirección, el Valencia consiguió una victoria ante el Alavés, mientras que también está contemplado para dirigir el próximo encuentro frente a la Real Sociedad, a la espera de que el club concrete la llegada de su nuevo técnico. Con eso, el conjunto acumula 4 unidades pero se mantiene en el lugar 18.

El regreso de Javier Aguirre al futbol español

Para Aguirre, asumir el banquillo del Valencia significaría continuar su trayectoria como entrenador en el futbol europeo.

El mexicano ya cuenta con una amplia experiencia en España y, de concretarse su llegada a Mestalla, dirigiría a un séptimo equipo español en su carrera, después de pasar por Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca.

El proyecto del Valencia tendría además un objetivo inmediato: recuperar terreno en LaLiga después del complicado inicio.

Las negociaciones, según los reportes disponibles, estarían avanzadas y el club buscaría aprovechar el próximo parón internacional para que Aguirre pueda comenzar formalmente su trabajo en Paterna.

Por ahora, el movimiento permanece a la espera de que el Valencia CF haga oficial la contratación, por lo que los términos definitivos y la fecha exacta de incorporación del «Vasco» todavía no han sido confirmados públicamente. (Oralia López).