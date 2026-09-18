Por Agencias

Ciudad de México, México.- La presidenta de la Federación Inglesa de Futbol (FA), Debbie Hewitt, solicitó a Gianni Infantino que revele los documentos relacionados con el intento fallido de privatizar el Mundial, una iniciativa que ha generado cuestionamientos dentro de la comunidad.

Debbie Hewitt envió una carta a la FIFA en la que exige que los documentos sean hechos públicos antes de la próxima reunión del organismo, programada para el 15 de octubre. De esta manera, la dirigente busca que la información vinculada con el proyecto sea conocida antes de ese encuentro.

Además, según medios locales, la misiva contiene señalamientos sobre el desempeño de Gianni Infantino al frente de la FIFA. La presidenta de la FA lo acusa de fallos en su trabajo y sostiene que su gestión ha contribuido a un deterioro en la cultura del organismo rector del futbol mundial.

Gianni Infantino enfrenta presión por iniciativa para privatizar el Mundial

El reclamo ocurre mientras Gianni Infantino enfrenta presión por la iniciativa relacionada con la venta del Mundial de futbol.

El proyecto, de acuerdo con el texto, recibió el rechazo de la mayor parte de la comunidad del futbol, lo que ha mantenido el tema bajo atención en las últimas semanas.

Por otra parte, el presidente de la FIFA ya confirmó que buscará la reelección en 2027. En este contexto, la petición de Debbie Hewitt se suma a los cuestionamientos que enfrenta el dirigente, particularmente por la propuesta que pretendía modificar la manera en que se gestionaría del Mundial de futbol.

Asimismo, la presidenta de la Federación Inglesa incluyó otro asunto en su carta. Pidió explicaciones a la FIFA por la tarjeta roja que le fue retirada a Folarin Balogun, jugador de Estados Unidos, una decisión que permitió al futbolista disputar el encuentro de octavos de final del Mundial frente a Bélgica.

La solicitud sobre Folarin Balogun plantea así un segundo punto de interés en el comunicado, quien no se limitó a pedir transparencia sobre los documentos relacionados con la privatización del Mundial de futbol.

La dirigente también demandó una explicación sobre una decisión disciplinaria que tuvo consecuencias para la participación del jugador de Estados Unidos en el torneo.

Presidenta de la Federación Inglesa exige a FIFA revelar plan de privatización del Mundial

De acuerdo con la información proporcionada, ambos asuntos forman parte de una misma carta dirigida a la FIFA. Por un lado, Debbie Hewitt reclama que se publiquen los documentos sobre el proyecto para privatizar Mundial de futbol y, por otro, solicita conocer las razones detrás del retiro de la sanción a Folarin Balogun.

La petición llega antes de la reunión prevista para el 15 de octubre, fecha en la que la FIFA tendrá programado uno de sus próximos encuentros. Mientras tanto, el proyecto relacionado con el Mundial de futbol continúa generando presión sobre Gianni Infantino, quien ha confirmado sus planes para buscar nuevamente la presidencia del organismo en 2027.

Así, la carta de la presidenta de la FA concentra reclamos sobre transparencia, gestión y decisiones disciplinarias, al tiempo que coloca nuevamente bajo discusión la iniciativa para privatizar el Mundial de futbol y la actuación de la FIFA.