Por Redacción

Ciudad de México, México.- El basquetbol mexicano continúa cosechando triunfos en un año trascendental para ambas ramas, mismos que se han reflejado en su reciente ascenso en el ranking de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) ubicándose entre las mejores 30 selecciones del mundo.

Este mes de septiembre el selecto listado tuvo una actualización, donde la selección femenil luce en el lugar 25, mientras que la varonil figura en la posición número 26.

Las jugadoras, dirigidas por la entrenadora Cristhian Pardo, protagonizan un ascenso importante de seis escalones con 243.4 puntos ostentándose, a su vez, como la número siete a nivel continente.

La escala se genera luego de obtener el segundo lugar en el Torneo Preclasificatorio Olímpico que se vivió en agosto en Guadalajara, Jalisco sumado a las medallas de plata logradas en en el Centrobasket y los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

En los últimos cinco años la selección mayor femenil ha mantenido un crecimiento constante superando el puesto 51 que ocupó en 2021 al 25 en este 2026.

Por su parte, la selección mayor varonil, dirigida por el entrenador Omar Quintero, también subió lugares en el ranking internacional con un par de escalones que la mantienen en la posición 26 con 478.6 unidades y como la número siete en América.

El incremento es producto de su destacada actuación en la cuarta ventana clasificatoria a la Copa Mundial Qatar 2027 en la que cerró con dos victorias importantes sobre Colombia y Brasil, celebrados en Zacatecas.

El equipo mantiene sus aspiraciones de clasificarse a la justa y continuará el camino en noviembre próximo en la quinta ventana donde le aguardan dos duelos ante Chile y Brasil.