Por Agencias

Nueva York.- El alcalde socialista de Nueva York, Zohran Mandami, recibió este domingo la banda de gran mariscal al presentarse en el desfile por el Día de la Independencia de México en el barrio de Sunset Park, Brooklyn.

Bajo el grito de “¡Zohran, hermano, ya eres mexicano!”, Mamdani fue recibido por cientos de compatriotas mexicanos en la celebración anual, que acudieron a conmemorar la herencia y la independencia de México, de acuerdo con publicaciones en redes sociales que mostraron al alcalde conviviendo y tomándose fotografías con integrantes de la comunidad.

En un mensaje publicado en X, Mamdani señaló que la lucha de México por la independencia representa “el triunfo de un pueblo decidido a forjar su propio futuro”, y afirmó que se sintió orgulloso de ser el primer alcalde de Nueva York en participar en el desfile. Añadió que los neoyorquinos de origen mexicano son “el corazón” de la ciudad y de su lucha por un futuro mejor.

En vídeos virales, durante la Trigésima segunda edición de la conmemoración, el funcionario progresista agradeció la asistencia y remarcó su compromiso con “esta increíble comunidad mexicana que ayuda a que nuestra ciudad sea tan especial”.

El Desfile del Día de México en Nueva York se realiza desde 1994 y celebra cada año la independencia, cultura, música, danza, arte y tradiciones, además de las contribuciones de los neoyorquinos con ascendencia mexicana. (Agencias).