Por Agencias

Ciudad de México.- Policías estatales de Sinaloa y elementos del Ejército Mexicano aseguraron siete vehículos, dos viviendas, armamento y equipo táctico en la privada Banús 360, del complejo residencial en el sector La Isla, al oriente de Culiacán, luego de una llamada anónima sobre la presunta presencia de sujetos armados.

Poco antes del mediodía, elementos especiales de la Policía Estatal Preventiva (PEP), pertenecientes al grupo GOES, se movilizaron hacia ese sector para llevar a cabo las diligencias correspondientes. Hasta el momento no hay información de personas detenidas.

De acuerdo con fuentes policiacas, dentro de los inmuebles se encontró armamento y equipo táctico. Las autoridades mantienen bajo resguardo las viviendas mientras continúan las diligencias.

Hasta el momento, la autoridad no ha proporcionado mayores detalles sobre el armamento, el equipo táctico o las unidades vehiculares aseguradas durante el operativo.

Los elementos de seguridad utilizaron varias grúas para mover los vehículos asegurados.

La operación comenzó desde las primeras horas del día, cuando elementos de la policía estatal se desplegaron en inmediaciones de la privada Salduero, zona donde se ubica la residencia del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

Al menos cinco patrullas se apostaron en distintos puntos alrededor del conjunto habitacional, mientras que oficiales a pie se colocaron a los costados del portón de acceso principal para resguardar la entrada. (La Jornada/Foto: SSPC Sinaloa).