Por Redacción

Tampico, Tamaulipas.- Con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención entre la población, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, por medio del personal de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión (UECSE), dio continuidad a la campaña de “Prevención y Disuasión del Delito de Extorsión y Secuestro”.

Por conducto de elementos especializados del área de Manejo de Crisis y Negociación, realizaron recorridos de orientación en negocios y locales comerciales ubicados sobre la Carretera a Puerto Industrial, en la zona centro en Altamira, donde compartieron información y recomendaciones a un poco más de 50 personas, contribuyendo a generar mayor conocimiento sobre cómo prevenir posibles casos de los delitos de Secuestro y Extorsión; promoviendo la denuncia como una herramienta fundamental para fortalecer la seguridad y proteger a la ciudadanía.

Como parte de estas actividades, también se informó a comerciantes y ciudadanos sobre la plataforma de Denuncia en Línea de la Fiscalía Digital, una herramienta disponible las 24 horas del día, para realizar denuncias de manera anónima.

Con estas acciones, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas fortalece las estrategias de prevención y disuasión de los delitos de Secuestro y Extorsión, mediante el acercamiento directo con la ciudadanía, la difusión de herramientas para la denuncia y la orientación oportuna, que permitan construir entornos más seguros para la ciudadanía de Tamaulipas.