Por Blanca Esthela Hernández D.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El balance que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó en Tamaulipas demostró que nuestra entidad está presente en la toma de decisiones desde Palacio Nacional y se reconoce la fortaleza y contribución de nuestro estado al desarrollo nacional, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Al hacer un balance del ejercicio inédito que realiza la presidenta de México en su recorrido por todo el país, en el marco de su segundo informe de Gobierno, y al evento celebrado en esta capital el pasado jueves, el gobernador del Estado destacó los avances, apoyos, obras y programas que son ya una realidad, cuyos beneficios llegan a nuestra población y son parte de la vida diaria, generando bienestar y desarrollo.

«En esa visión hacia Tamaulipas, tanto en los programas de bienestar como en obras de sustentabilidad, de logística, de crecimiento de nuestra entidad, que no solo contribuyen al desarrollo de los tamaulipecos y tamaulipecas, sino también tienen una visión estratégica a nivel nacional y que, de esa forma, nos integra», expresó.

Este domingo, durante el programa Diálogos con Américo, a través del Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas, Villarreal Anaya puntualizó que la visita de la presidenta no solo es decir números o cifras de apoyos, sino que lo que importa es saber qué siente la persona, qué vive la persona, «el saber que si viene nuestra presidenta a nuestra entidad y recorre todas las de México, es decir, los tengo presentes y los vengo a ver, vengo a comentarles los esfuerzos que hacemos desde los niveles de gobierno federal, estatal y municipal».

«Nos viene a decir la presidenta, estamos haciendo esto, pero a todos desde el gobierno federal, un gobierno atento de su gente. Los tengo presentes, sí, no es un número, no es un monto económico, son personas que las ve a los ojos y decir desde México, desde Palacio Nacional, yo estoy pendiente de ustedes, están presentes en la toma de decisiones para que tengamos todos un mejor país, así es y eso es», afirmó.

Agregó que son ya ocho años de un modelo humanista y lo que se ha sembrado ya se está cosechando en la percepción de la población, aunque todavía están muchas cosas mejores por venir, manteniendo el rumbo de un país en que se ve y se trabaja por la gente.

El gobernador recordó que al inicio de su administración los programas federales de Bienestar solo generaban en Tamaulipas una derrama de 7,000 millones de pesos, pero hoy, cuatro años después, aplicando las reglas de operación, actualmente nuestro estado beneficia a un millón de tamaulipecos y tamaulipecas y llegan alrededor de 25,000 millones de pesos de beneficio, y eso da a la población una seguridad económica y una liquidez que nos permite tener oportunidades de mejor calidad de vida y de bienestar.

En materia de salud mencionó que nunca se había visto, hasta que llegaron los gobiernos de la transformación, la atención y el trabajo para lograr que la salud fuera un derecho.

«Es un hecho que cotidianamente lo tiene día con día en su atención, lo tiene en su escritorio presidencial y ve y vela porque se avance en ese sentido para que los mexicanos y mexicanas tengamos mejores oportunidades de salud», indicó.

«Yo que soy un trabajador de la salud, no lo había visto, ni vivido hasta estos grandes gobiernos de la transformación», reiteró.

También se refirió al nuevo programa de salud permitirá en Tamaulipas abrir 430 consultorios médicos para ofrecer atención primaria y espacios con personal médico y abasto de medicamentos.

Respecto a la carretera del Golfo de México, explicó que este proyecto de la presidenta es una supercarretera de cuatro carriles que va a salir de la Ciudad de México a Tuxpan, a Tampico y de Tampico va a conectar a Ciudad Victoria hasta Reynosa.

Agregó que es un proyecto carretero, hasta ahorita el más grande planteado en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, con un costo de cerca de 47 mil millones de pesos.

«Eso sin duda nos va a dar oportunidades de trabajo, de proveeduría, de oportunidad, de crecimiento, desarrollo y aparte nos va a volver a poner en el centro de ser un estado logístico y que nos dé también una proyección igual que a Nuevo Laredo del resto de las oportunidades de cruces comerciales entre México y Estados Unidos», explicó.

El gobernador también mencionó los proyectos a los que se refirió la presidenta Claudia Sheinbaum para el tercer puerto de altura, el Puerto del Norte en Matamoros, que va a ser un punto logístico para dar soporte a la explotación en aguas profundas y ultraprofundas del Golfo de México.

«Entonces hay una gran oportunidad de crecimiento, de proveeduría, de capacitación, de los recursos humanos de nuestras juventudes para que seamos los tamaulipecos los que podamos disfrutar estas grandes oportunidades que se dan en nuestro territorio y tengamos mejores oportunidades de desarrollo, de crecimiento y de bienestar en nuestra población», mencionó.

Además, destacó el impulso de la presidenta para el desarrollo de proyectos para el cuidado y abastecimiento del agua, a fin de seguir alentando la producción en el campo a través del riego tecnificado y la construcción del acueducto de 56 kilómetros de la presa Vicente Guerrero a Ciudad Victoria.

Antes de finalizar el programa, el mandatario tamaulipeco reiteró que fue muy gratificante el haber recibido a la presidenta Claudia Sheinbaum y conocer la visión que tiene hacia Tamaulipas, tanto en los programas de bienestar como todas las obras de sustentabilidad, de logística, de crecimiento de nuestra entidad, que no solo contribuyen al desarrollo de los tamaulipecos y tamaulipecas, sino también tienen una visión estratégica que nos integra a nivel nacional.