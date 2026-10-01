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Tampico, Tamaulipas.- La preparatoria Francisco Medina Cedillo enfrenta una multa impagable de más de medio millón de pesos impuesta por el gobierno de Tamaulipas, de acuerdo con la dirección del plantel.

La escuela ha soportado presiones para que entregue el edificio desde que llegó Mónica Villarreal a la presidencia municipal de Tampico. Ahora se le ha sumado la Coordinación Estatal de Protección Civil, a cargo de Luis Gerardo González de la Fuente.

Personal de la dependencia visitó la escuela en la primera semana de septiembre e inició un proceso sancionador por faltas al reglamento.

Cuando la preparatoria solicitaba facilidades para atenderlas, recibió una multa de más de medio millón de pesos el pasado 23 de septiembre.

“Nos ha llegado una multa que nos parece exorbitante”, dijo Juana Corona Martínez, directora de la escuela.

“Es de 640 mil pesos, a pagarse en un plazo de cinco días”.

El plazo venció este miércoles 30 de septiembre, y el gobierno de Tamaulipas podría cerrar en cualquier momento la preparatoria, que ha estado en operación desde 1950.

La escuela había aceptado realizar mejoras en tinacos, extinguidores, protecciones, y actualizar los manuales de protección civil y emergencias, pero el gobierno estatal la “asfixió” con la multa y el plazo reducido.

“Aquí el detalle es la burocracia, que no nos dieron la oportunidad de diálogo, de audiencia, que nosotros buscábamos el 23 de septiembre”, aseguró Corona Martínez.

“Esto es impagable, ellos saben que es impagable porque somos una escuela de cooperación, y que el patronato no va a tener el recurso”.

La alcaldesa quiere recuperar el terreno, que es propiedad municipal, para instalar un CBTIs. Sin embargo, la comunidad ha rechazado el desalojo debido a los 75 años de servicio que la Medina Cedillo ha dado a Tampico.

Es tal el reconocimiento que tiene en Tampico que aparece en las postales históricas de la ciudad, cuando era la preparatoria Matías S. Canales.

En 1950, un grupo de ciudadanos y profesores fundaron la escuela Matías S. Canales (hoy Francisco Medina a Cedillo), bajo el sistema de las Preparatorias Federales por Cooperación (PREFECO’s).

Por décadas, la Matías S. Canales fue la única la preparatoria en la zona con plan federal de tres años, lo que facilitó la entrada de bachilleres a la UNAM y al Politécnico.