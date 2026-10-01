Por Agencias/Redacción

Ciudad de México.- El ex presidente Andrés Manuel López Obrador transmitió esta noche un nuevo mensaje para hablar de su nuevo libro, Pueblo.

“En esta ocasión les presento mi nuevo libro: Pueblo. El anterior, Grandeza, trata sobre la dicha de vivir en un país con profundas raíces culturales, valores y espiritualidad. A este último, originalmente había pensado ponerle Gloria, para contar la también fecunda historia política de México.

Sin embargo, decidí mejor, con el mismo propósito, llamarle Pueblo, aunque la sola palabra le cause molestia a algunos que olvidan que en una auténtica democracia, el soberano, el que manda, perdón por repetirlo, es el pueblo”, señaló en redes sociales.

El ex mandatario dijo que con estos dos libros termina de sustentar lo que denominó como “Humanismo Mexicano, concepción y modelo alternativo aplicado por el movimiento de la Cuarta Transformación, cuya esencia se puede definir en una frase: por el bien de todos, primero los pobres”.