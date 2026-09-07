Por José Gregorio Aguilar

El vocal del Registro Federal Electoral en Tamaulipas, José de Jesús Arredondo Cortés, destacó que la Campaña Anual Intensa permitirá que los jóvenes de 17 años, que cumplan la mayoría de edad a más tardar el 6 de junio de 2027, puedan anticipar su incorporación al padrón electoral.

El funcionario explicó que el periodo para realizar este trámite será del 1 de septiembre de 2026 al 25 de enero de 2027. “Es la oportunidad para que los jóvenes se registren y estén listos para participar en la jornada electoral del próximo año”, señaló.

Tras el cierre de inscripciones, del 26 de enero al 8 de febrero de 2027 se abrirá la etapa de reposiciones de credenciales para quienes las hayan extraviado. Posteriormente, del 9 de febrero en adelante, se realizarán reimpresiones, que consisten en entregar una credencial idéntica a la extraviada, sin cambios en foto ni datos.

Arredondo informó que la entrega de credenciales producto de estos trámites concluirá el 15 de marzo de 2027, fecha límite para que los ciudadanos reciban su documento. Las credenciales no reclamadas serán resguardadas en las oficinas del Registro Federal de Electores.

Actualmente, el padrón electoral en Tamaulipas registra 2 millones 985 mil ciudadanos, mientras que la lista nominal -los que ya cuentan con credencial vigente- alcanza una cobertura del 98%. “Históricamente, al cierre de los plazos siempre llegamos arriba del 99% de cobertura”.

El vocal del RFE subrayó que este proceso es clave para garantizar que todos los ciudadanos, especialmente los jóvenes, tengan acceso al derecho de votar en las elecciones de 2027.