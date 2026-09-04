Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El uso de teléfonos celulares en las aulas será sustituido por tecnología regulada como Chromebooks e iPads, como parte del proyecto para prohibir los celulares en escuelas de Tamaulipas, informó el titular de la Secretaría de Educación del Estado, Miguel Ángel Valdez García.

El funcionario explicó que el proyecto ya está avanzado en la entidad y la idea es que, a través de estos dispositivos, se pueda controlar que los alumnos solo vean la plataforma educativa y no se distraigan en redes sociales, algo que reconoció es imposible de regular en un celular.

«No se está en contra de la tecnología, no se está en contra de la inteligencia artificial, pero sí antes de los 16 años que sea nada más con un uso didáctico, que ayude a mejorar la capacidad de aprendizaje y que no obstaculice la atención», precisó.

Valdez García señaló que la prohibición cuenta con un respaldo del 80 al 85 por ciento de padres de familia y maestros a nivel nacional, según una encuesta federal, al considerar que el celular es el principal distractor y ha provocado pérdida de la capacidad de atención en los menores.

En ese sentido, adelantó que una vez que sea aprobada por el Congreso del Estado, la SET emitirá una guía operativa con lineamientos prácticos, que incluirán desde el mecanismo para verificar que los alumnos no lleven el teléfono hasta las posibles sanciones si lo llevan o lo sacan en clase.

Dicha guía, dijo, se definirá en acuerdo con las mesas directivas y sociedades de padres, para que cada escuela escoja su propio mecanismo de revisión.

Para despejar dudas y definir la regulación final, Valdez García anunció la realización de un foro estatal el próximo 28 de septiembre en ciudad Victoria, con la participación de expertos en el tema, figuras educativas y padres de familia.

«Ya nos están confirmando los conferencistas, viene gente experta. Mañana se publicará la invitación y la convocatoria», indicó.

Sobre los tiempos, detalló que a partir del viernes pasado corren 30 días hábiles para el proceso legislativo, por lo que estima que en un mes pase por el Congreso del Estado y se haga realidad a principios de noviembre.

«Sí es necesaria la prohibición, de que ya no se lleven, hay que acatarla; nada más vamos a ver la modalidad de cómo seguimos incorporando la tecnología al salón con un uso regulado, pero ya sin celulares en los bolsillos de los niños», concluyó.