Por Agencias

Ciudad de México.- En uno de los estados que mayor expectativa generó ante el número de aspirantes registrados, Morena nombró este lunes coordinadora de la Defensa de la Transformación en Nuevo León a Clara Luz Flores Carrales, ex titular de la Unidad de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación.

Con ello se perfila a buscar la gubernatura por segunda ocasión, luego de contender en las elecciones de 2021, en las que ganó Samuel García por Movimiento Ciudadano.

Durante el anuncio acudió la ex titular del Instituto de mexicanos en el Exterior, Tatiana Clouthier; el empresario Waldo Fernández González; el alcalde con licencia de Escobedo, Andrés Mijes Llovera, y el diputado local Jesús Elizondo Salazar, quien se registró por el PT. También estuvieron presentes integrantes de la dirigencia del Partido Verde.

Nuevo León, dijo Flores Carrales, necesita gobiernos honestos, y tras rendir protesta como coordinadora, dijo que se mantienen los mismos retos que había en el estado en 2021.

“Encontramos en todo Nuevo León un estado con muchísimas necesidades, los mismos problemas del 21, pero mucho más grandes y potencializados: con una corrupción alta. Pero también les tengo que decir a quienes no son de Nuevo León, que encontramos esperanza y encontramos un profundo agradecimiento al movimiento, un agradecimiento a los derechos que ha creado nuestro presidenta y necesitamos que llegue esa forma de gobernar cercana a la gente atendiendo las causas, atendiendo las necesidades básicas de la gente, que es la cuarta transformación” señaló Flores.

No obstante, aclaró que “el objetivo no es construir un proyecto contra alguien”, sino a favor de la población de esta entidad.

La definición, dijo la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido guinda, Citlalli Hernández, se tomó tras una primera encuesta telefónica, seguida de una segunda encuesta en viviendas.

En tanto, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, subrayó que en esta fuerza política hay «cuadros que van a garantizar que la transformación avance en Nuevo León y que la corrupción se va a acabar en ese estado. No vamos a dejar de decirlo que se debe de acabar la corrupción y que lo vamos a seguir señalando».

Definió a Flores como una abogada con estudios de doctorado, ex presidenta municipal y “quien tiene convicción de trabajar con los jóvenes”.

Fue presidenta municipal de General Escobedo en tres ocasiones, todas bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido al que renunció en 2020.

Tras sumarse a Morena, además de participar como candidata a la gubernatura en 2021, a nivel federal se ha desempeñado como secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad del 2022 a 202 2023, así como diputada federal, además de integrarse a la Secretaría de Gobernación al encabezar la Unidad de Asuntos Religiosos.

Por parte del Partido Verde Ecologista de México, el coordinador electoral de esta fuerza política, Arturo Escobar, destacó la empatía mostrada por Flores con los demás aspirantes, así como los mensajes de respaldo que les brindaron los demás participantes durante la reunión privada que tuvieron momentos antes, en las que la dirigencia morenista les presentó en privado los resultados.

En conferencia de prensa, Clara Luz Flores explicó que en las encuestas se estableció un máximo de 10 puntos. Ella alcanzó 8.6 y Clouthier estuvo “muy cerca” de ella en todas las preguntas, “pero como se le da el puntaje al que tiene más preferencia por el pueblo, de esa pregunta, pues así fue como se determinó. Entonces, yo se los dije en privado con mayor humildad, con escucha, con compromiso, con inclusión, con espacios para todos y para todas, porque este es un movimiento que se construye juntos y juntas”.

Tras concluir se escucharon las porras para Tatiana Clouthier y para Waldo Fernández, mientras que la ganadora asistió sin comitiva.

Clouthier afirmó que respeta los resultados, pero consultada sobre si respaldará a Flores, respondió: “Yo acompaño el proyecto de nuestra presidenta (Claudia Sheinbaum)”.

Y ante una segunda pregunta sobre si respalda a Flores, volvió a señalar: “Lo que yo respaldo es el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum”. Sobre los resultados, dijo que “si no hubiera decidido respetarlos, no hubiera entrado en la contienda”.

Por su parte, Waldo Fernández dijo que “no hay nada que reclamar” y tras ver los resultados, apuntó que “al final de cuentas ella fue la ganadora”, y felicitó a Flores y adelantó que se sumará a los trabajos que ella encabece. (Néstor Jiménez y Georgina Saldierna. (La Jornada).