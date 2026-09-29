Por Agencias

Xalapa, Veracruz.- La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó que realizó un cateo en el domicilio perteneciente a Guillermo Pamuce Yep, coordinador regional del Partido PAZ, quien fue asesinado el pasado miércoles 23 de septiembre en el municipio de Coatzacoalcos, al sur de la entidad.

Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, titular de la FGE, indicó que, luego de la localización sin vida de quien era mejor conocido como El Chino Yep, un juez otorgó una orden de cateo para el inmueble ubicado en el fraccionamiento Veleros.

Dijo que entre los objetos asegurados se hallaron presuntas drogas, armas y cartuchos, entre otros objetos de procedencia ilícita, por lo que se dio parte a la Fiscalía General de la República (FGR) por probables delitos federales.

“Se ejecutó una orden de cateo en dicho inmueble, donde fueron asegurados diversos indicios, consistentes en sustancias con características similares a narcóticos, básculas grameras, un inhibidor de señal, armas de fuego, cartuchos de diversos calibres y un objeto con características de silenciador”, indicó.

Añadió que las diligencias en torno a este homicidio se extendieron a otros puntos del sur del estado de Veracruz, en acciones realizadas por personal de la Fiscalía a su cargo.

Precisó que al menos otros dos inmuebles relacionados con Pamuce Yep fueron cateados y señaló que todos los hallazgos serán sometidos a las pruebas periciales pertinentes para fortalecer las líneas de investigación y esclarecer los hechos.

“Se ejecutaron órdenes de cateo y se aseguraron presuntos narcóticos y un chaleco táctico, (…) es necesario conocer el entorno en el que se desarrollaba la víctima de este lamentable evento”, comentó.

Fue el pasado 23 de septiembre cuando hombres armados abrieron fuego contra El Chino Yep en más de diez ocasiones, para después huir a bordo de un vehículo con rumbo desconocido.

Pamuce Yep fue regidor en el municipio de Jáltipan durante la administración municipal pasada y siempre fue cercano a la dirigencia del Partido Encuentro Social en Veracruz. (lván Sánchez/La Jornada).