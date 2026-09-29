Por Agencias

Ciudad de México.- Durante el último día de definiciones de las coordinaciones estatales de Defensa de la Transformación, Morena nombró a la senadora con licencia Lorenia Iveth Valles Sampedro en el estado de Sonora. Reconocida como un perfil cercano a Alfonso Durazo, gobernador de esta entidad, Valles Sampedro fue respaldada también por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cuya dirigencia estuvo presente en el anuncio.

“Quiero asumir esta responsabilidad acompañada de todas y todos ustedes, sabiendo que nos une los principios del movimiento que representamos”, dijo Valles Sampedro.

Luego de rendir protesta en su cargo como coordinadora estatal de Defensa de la Transformación, lo que la proyecta como la eventual candidata a la gubernatura del estado para 2027, refrendó que seguirá recorriendo la entidad.

“He sentido su cariño en cada recorrido, en cada colonia y en cada comunidad. He escuchado sus historias, sus anhelos y esperanzas. Ese cariño no se olvida, se corresponde. Y esa es la motivación que nos impulsa a seguir trabajando al servicio de los demás. Porque no hay mejor virtud en el servicio público, como ya lo dijo nuestra presidenta, que el amor convertido en política pública”, agregó.

Esta coordinación es una responsabilidad de todos, señaló la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel. “Acuérdense que lo que nosotros siempre hemos dicho es que luchamos por la causa del movimiento, que es más grande que todos nosotros”.

Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, la definió como “una mujer de izquierda, originaria de Hermosillo, Sonora. Madre de tres hijos, cuatro perros y dos gatos. Y desde hace 30 años es precursora de nuestro movimiento de transformación social que inició Andrés Manuel López Obrador y que hoy continúa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”. Además, citó varias de las reformas legislativas que ha impulsado desde el Senado de la República.

Al anuncio acudieron aspirantes como Froylán Gámez Gamboa; Carlos Javier Lamarque Cano; María Dolores del Río Sánchez; el verdeecologista Omar Francisco del Valle Colosio, y la ex alcaldesa de Hermosillo Célida Teresa López Cárdenas, quien fue una de las que más porras recibió.

Al momento en que Lorenia Valles ofrecía sus mensajes, fue notorio el rostro desencajado de Célida López, quien, tras dar aplausos forzados, también se secó lágrimas. Y entre los gritos de “unidad, unidad” de los asistentes, una persona lanzó: “va a perder” justo cuando fue nombrada Valles como Coordinadora.

Mientras que, a nombre del PVEM, el coordinador electoral de ese partido, Arturo Escobar, ofreció su respaldo a Valles Sampedro. Confió en que a la alianza se sume el Partido del Trabajo. (Néstor Jiménez y Georgina Saldierna/La Jornada).