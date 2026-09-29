Por Agencias

Ciudad de México.- Por cuota de género, Morena y el PVEM nombraron a la senadora Jasmine Bugarin como coordinadora para la Defensa de la Transformación en Nayarit. Se trata del primer perfil emanado del Verde Ecologista que gana el proceso interno, lo que provocó sorpresa.

La encuesta la ganó el alcalde con licencia de Bahía de Banderas, Héctor Santana, pero la dirigente guinda, Ariadna Montiel, informó que por un ajuste relacionado con la cuota de género, la postulación recayó en la senadora del PVEM.

Entre gritos de «unidad», «unidad», «unidad’, Montiel reconoció al edil por su disposición a abrirle paso a las mujeres en el país.

El representante del PVEM, Arturo Escobar, le dijo Santana que es «de lo mejor» que tiene este movimiento, tras resaltar la importancia de cerrar filas e ir en unidad al reto de coordinar y el año que entra al reto de ganar.

Entrevistado al concluir la presentación de Bugarin, Santana dijo que no busca el poder por el poder y no está en Morena por cargos.

En un salón del World Trade Center, la nueva coordinadora reconoció que es fundamental mantener la unidad en el Movimiento de la Cuarta Transformación. (La Jornada).