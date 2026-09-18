Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que como resultado de las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Feminicidio y Homicidio Doloso de Mujeres (FEIDFHM), fue ejecutada una orden de aprehensión en contra de Eduardo “N”, por su probable participación en el delito de feminicidio.

El mandato judicial fue librado por un Juez de Control.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos se registraron el 22 de diciembre de 2025, en la colonia Casas Blancas, de esta capital, donde el imputado presuntamente agredió físicamente a la víctima, ocasionándole lesiones que derivaron en su fallecimiento.

Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial determinó como medida cautelar el resguardo domiciliario, atendiendo a las condiciones médicas del imputado, por el tiempo que dure el proceso.

“La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas refrenda su compromiso de trabajar para esclarecer los hechos, procurar justicia para las víctimas y combatir la impunidad”.