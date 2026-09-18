Por Agencias

Durango.- La Secretaría de Salud del estado de Durango confirmó el primer caso de miasis por gusano barrenador (Cochliomyia hominivorax) en un ser humano (un hombre) dentro de la entidad.

Autoridades del sector agropecuario y sanitario mantienen bajo vigilancia más de 200 casos activos del parásito en animales.

De acuerdo con los registros epidemiológicos del estado, las demarcaciones que concentran la mayor carga de contagios en ganado son Pueblo Nuevo, Mezquital y el municipio de Durango.

El contagio en humanos se detectó en un habitante de la comunidad de Los Guayabos, en la zona serrana de Pueblo Nuevo. Se trata de un paciente varón que vive en condición de aislamiento social y presenta un cuadro de úlcera varicosa abierta en una extremidad inferior, además de crisis convulsivas recurrentes.

Moisés Nájera Torres, titular de la Secretaría de Salud estatal, informó que el afectado evoluciona favorablemente tras ser sometido al tratamiento correspondiente. Detalló que el uso que tiene el varón de fármacos anticonvulsivos por su padecimiento redujo la sensibilidad cutánea del paciente, lo que impidió que advirtiera la presencia de la larva cuando la mosca se posó en su lesión.

El funcionario estatal advirtió que no se descarta el surgimiento de nuevos casos en la población civil, previendo un eventual incremento debido al número de personas en la entidad con patologías descompensadas como la diabetes mellitus o úlceras crónicas sin atención médica continua, principalmente adultos mayores que viven solos.

Nájera Torres explicó que tanto los inductores del sueño como los sedantes y anticonvulsivos disminuyen la percepción del dolor y los reflejos, aumentando la susceptibilidad a este tipo de infestaciones parasitarias en heridas expuestas.

Respecto al protocolo de atención, la Secretaría de Salud precisó que la indicación médica establece un periodo de observación obligatoria de 48 horas tras las curaciones para certificar la eliminación completa de larvas vivas o pupas antes de otorgar el alta médica.

Asimismo, las autoridades hicieron un llamado a la población para interrumpir la cadena de transmisión: en caso de extraer un gusano barrenador de una herida, este debe destruirse mecánicamente de forma inmediata para evitar que complete su ciclo biológico y se reproduzca.

A las personas con lesiones cutáneas o úlceras varicosas se les recomendó mantener higiene rigurosa y proteger la piel afectada con gasas o vendajes desinfectados para evitar el contacto con el vector insecto. (Saúl Maldonado/La Jornada).