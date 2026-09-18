Por Agencias/Redacción

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó el aseguramiento de más de 59 millones de litros de distintos combustibles en un inmueble en el municipio de San José Iturbide, Guanajuato, como resultado de la puesta en marcha de acciones de inteligencia y “trazabilidad” en la distribución de hidrocarburos en distintas expendedoras de derivados de petroleo.

Esta operación que da como resultado el mayor aseguramiento de combustible ilícito (huachicol) en el país, superando lo asegurado a las dos grandes organizaciones dedicadas al contrabando de combustible procedente de Estados Unidos y que involucran a ex mandos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y a la que presuntamente encabeza el ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, a las cuales se les aseguraron en conjunto 25 millones de litros de hidrocarburo introducido al país de manera ilegal.

El aseguramiento de más de 59 millones de litros de combustibles, inició con una acción de la FGR a través de su delegación en el estado de Guanajuato, el pasado 3 de julio, cuando fue detenida “una persona en el momento en que posiblemente descargaba combustible de una pipa con capacidad de 33 mil litros de diésel en una gasolinera en San Luis de la Paz, Guanajuato”.

La persona mencionada no acreditó la trazabilidad del hidrocarburo, y derivado de dicha detención y de las diligencias practicadas, recientemente se autorizaron y ejecutaron diversas técnicas de investigación, la primera en una gasolinera ubicada en el municipio de San Luis de la Paz; otra en un inmueble de despacho de Gas L.P., del mismo propietario, pero en el municipio de Dolores Hidalgo, y por último, en un inmueble ubicado en el municipio de San José Iturbide, Guanajuato.

En este último, además del inmueble, se aseguró una caja con documentación contable, 07 unidades de transporte y 10 contenedores cilíndricos (diques de gran capacidad de almacenamiento). El total de hidrocarburo está distribuido en 33 millones 504 mil 067.406 litros de gasolina Regular, siete millones 266 mil 813.6174 litros de gasolina Premium y 18 millones 265 mil 989.504 litros de Diésel, informó la FGR.

Asimismo, en el municipio de Iturbide se aseguró, además del inmueble, una caja con documentación contable, 07 unidades de transporte y 10 contenedores cilíndricos (diques de gran capacidad de almacenamiento). El total de hidrocarburo está distribuido en 33 millones 504 mil 067.406 litros de gasolina Regular, siete millones 266 mil 813.6174 litros de gasolina Premium y 18 millones 265 mil 989.504 litros de Diésel.

“Durante las diligencias, realizadas con el apoyo de integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, particularmente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional, así como de elementos de la Comisaría de Fuerzas de Seguridad Pública de Guanajuato, quienes intervinieron como testigos del acto y de asistencia, también fueron asegurados vehículos, documentación contable y facturas”. (Gustavo Castillo García/La Jornada/Redacción).