Por Redacción

Reynosa, Tamaulipas.- Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas dieron cumplimiento a un mandamiento judicial mediante la ejecución de una orden de reaprehensión en contra de Brandon “N”, alias “El Teco” o “El Tecolote”, por el delito de secuestro agravado.

Los Agentes de Investigación de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión (UECSE) ejecutaron el mandamiento judicial, otorgado al Agente del Ministerio Público, después de presentar ante un Juez de Control elementos que implican a Brandon “N” en el citado delito, ocurrido el 30 de diciembre de 2023, cuando las víctimas viajaban en un autobús con destino a Matamoros.

La ejecución se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa, Tamaulipas, donde el imputado se encuentra recluido por diversos delitos.