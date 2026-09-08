Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) en Tamaulipas, Sergio Rojas Bernal, aseguró que el organismo trabaja bajo el principio de eficiencia en el uso de recursos para el proceso electoral concurrente 2026-2027, aunque no descartó que se soliciten partidas adicionales si fuera necesario.

Recordó que la presidenta del Consejo General del INE, Guadalupe Taddei Zavala ha señalado que con los recursos actuales se busca una administración eficaz, pero de requerirse más presupuesto se gestionará ante la Cámara de Diputados.

“La responsabilidad institucional es mucha y, si fuera necesario, así será”, dijo.

Rojas Bernal subrayó que “la democracia cuesta”, pues instalar casillas, capacitar funcionarios y garantizar la calidad de los procesos implica inversión.

“Siempre con una rendición de cuentas a las y los ciudadanos, que son quienes deben recibir resultados confiables”, puntualizó.

El funcionario explicó que el Consejo General del INE se instalará el 10 de septiembre en la Ciudad de México, mientras que los consejos locales en las 32 entidades estarán listos a finales de mes. En Tamaulipas, el consejo local se instalará el 30 de septiembre en Ciudad Victoria.

Asimismo, destacó que el 13 de septiembre se realizará el evento de arranque del proceso electoral en coordinación con el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM).

Indicó que ya se realizan tareas previas, como la atención a jóvenes que cumplirán 18 años antes de la jornada electoral del 6 de junio de 2027, quienes ya pueden tramitar su credencial para votar. “Es fundamental incentivar la participación de las juventudes en la vida política del país”, señaló.

Reconoció que uno de los retos será mantener la participación de los jóvenes, pues en procesos anteriores el entusiasmo inicial disminuyó en el segundo ejercicio. “El trabajo para prever una elección copiosa y participativa es conjunto: partidos políticos ponen la oferta y las autoridades electorales los elementos para garantizar el voto”, concluyó.