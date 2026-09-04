Por Redacción

Ciudad de México, México.- Como parte de una cruzada permanente contra la producción de drogas sintéticas y en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, personal de la Secretaría de Marina (Marina), a través de la Armada de México, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), localizó e inhabilitó tres laboratorios clandestinos en diferentes acciones realizadas en inmediaciones de los poblados Corralejo y Corral Viejo, en Sinaloa.

Las operaciones fueron resultado de trabajos de inteligencia naval y acciones coordinadas en campo, orientadas a la búsqueda, localización, inhabilitación y destrucción de instalaciones empleadas para la elaboración de drogas sintéticas, así como a la interrupción de sus cadenas de suministro.

En la acción más relevante, efectuada el 3 de septiembre en inmediaciones de Corralejo, se ubicó un laboratorio con una superficie aproximada de 5,700 metros cuadrados. En el lugar se aseguraron alrededor de 16,350 kilogramos de aparente metanfetamina en distintas etapas de producción; 4,350 litros de precursores, químicos esenciales y sustancias de uso dual; así como 5,700 kilogramos de sustancias sólidas utilizadas para su elaboración.

Por su capacidad y volumen de producción, este complejo es el segundo laboratorio clandestino de mayor magnitud inhabilitado en lo que va de la presente administración. De acuerdo con estimaciones oficiales, su neutralización representa una afectación económica cercana a 347 millones de dólares para las organizaciones delictivas, al reducir su capacidad operativa, logística y financiera.

En una primera acción, realizada el 2 de septiembre en inmediaciones de Corralejo, se localizó una instalación de aproximadamente 800 metros cuadrados, donde fueron asegurados 300 kilogramos de aparente metanfetamina terminada, 645 litros de producto en cocimiento, 450 litros y 165 kilogramos de precursores, químicos esenciales y sustancias de uso dual, además de diverso equipo empleado para la producción de sustancias ilícitas.

En una segunda acción, desarrollada el mismo día en las inmediaciones de Corral Viejo, se inhabilitó un laboratorio de alrededor de 450 metros cuadrados. En el sitio se aseguraron 160 kilogramos de aparente metanfetamina terminada, 200 litros de químicos esenciales y 1,750 kilogramos de sustancias de uso dual, así como quemadores, tinas, motogeneradores, básculas y otros implementos de trabajo.

En conjunto, las tres instalaciones comprendían una superficie aproximada de 6,950 metros cuadrados. Los laboratorios y materiales asegurados quedaron registrados en las carpetas de investigación correspondientes y fueron inhabilitados conforme a los protocolos establecidos, con la intervención de la autoridad ministerial competente.

Estas acciones forman parte de una etapa operativa sostenida contra la proliferación de drogas sintéticas. Con los cinco laboratorios inhabilitados por Marina en las últimas semanas, se han retirado de circulación aproximadamente 18.2 toneladas de metanfetamina, así como 10 toneladas y 6,845 litros de precursores químicos, lo que representa una afectación económica y financiera superior a 400 millones de dólares.

Con estos resultados, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de actuar de manera coordinada y contundente para debilitar las estructuras de producción y las cadenas de suministro de los grupos delictivos, contribuir al mantenimiento del Estado de derecho y proteger la seguridad de las y los mexicanos, siempre bajo el marco jurídico aplicable y con estricto respeto a los derechos humanos.