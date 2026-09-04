Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura de Tamaulipas formalizó un convenio con la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas (UGRT) para ejercer 21 millones de pesos, recursos destinados por el gobernador Américo Villarreal Anaya al fortalecimiento de las campañas sanitarias del sector pecuario.

Los recursos permitirán intensificar las acciones de prevención, diagnóstico y control de la tuberculosis bovina, la brucelosis y el gusano barrenador del ganado, con el propósito de preservar la sanidad del hato estatal y fortalecer la actividad ganadera en la entidad.

Entre las prioridades se encuentra concluir durante 2026 el barrido de tuberculosis bovina en los 43 municipios de Tamaulipas. A la fecha, se han diagnosticado 670 mil animales con resultados negativos, y se prevé que los trabajos concluyan entre octubre y noviembre, en atención a las recomendaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

De igual manera, continuará la campaña de diagnóstico de brucelosis en coordinación con la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris). En tanto, los recursos destinados a la atención del gusano barrenador del ganado permitirán reforzar las labores de vigilancia, diagnóstico y atención de los casos registrados en la entidad.

El secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, destacó que la formalización de este convenio permitirá agilizar la aplicación de los recursos y atender los pendientes de las campañas sanitarias, en beneficio directo de las y los productores pecuarios de Tamaulipas.

El acuerdo fue suscrito por Antonio Varela Flores, secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura; José Guerrero Gamboa, presidente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas; y Cuauhtémoc Amaya García, subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal.

De esta manera, el Gobierno de Tamaulipas refrenda su compromiso con la sanidad pecuaria, la protección del hato estatal y el fortalecimiento de la competitividad y la productividad de la actividad ganadera, en beneficio de las familias dedicadas al sector.