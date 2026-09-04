Por Redacción

Ciudad de México, México.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), insta a la población a reforzar las medidas de prevención y autocuidado, debido a que el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima lluvias intensas y temperaturas máximas en diversas entidades para este viernes.

El SMN informó que para hoy el monzón mexicano en combinación con la inestabilidad atmosférica provocará lluvias que irán de fuertes a muy fuertes, las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Nayarit, condiciones que incrementan el riesgo de encharcamientos y crecidas repentinas de arroyos.

Simultáneamente, el huracán Marie, categoría 2, continuará desplazándose gradualmente hacia el suroeste de las costas de Baja California Sur. Aunque su trayectoria se mantiene mar adentro, su extensa circulación generará rachas de viento significativas y oleaje elevado a lo largo de la costa occidental de la península de Baja California, además de lluvias puntuales muy fuertes en territorio sudcaliforniano, por lo que es fundamental atender las indicaciones de navegación y protección civil en las zonas costeras.

Asimismo, se esperan lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Chubascos y lluvias de fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente, centro, sur y occidente del país, así como en la península de Yucatán, sin descartar la posible caída de granizo en el centro y sureste mexicano.

En contraste con las zonas de lluvia, continuará el ambiente de caluroso a muy caluroso en los estados del norte, el litoral del Pacífico, el Golfo de México y la península de Yucatán. La onda de calor persistirá en regiones específicas de Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas, aunque se prevé que finalice este mismo día en el estado de Coahuila.

Por ello, la CNPC exhorta a la población a extremar precauciones por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima y en zonas de playa) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad.

Es indispensable no cruzar a pie ni en vehículo ningún cuerpo de agua, arroyo, vado o calle anegada y mantenerse resguardado en inmuebles seguros lejos de árboles, postes y estructuras endebles. Como medida de mitigación, es importante revisar que las coladeras, desagües y cualquier paso de agua estén libres de basura para facilitar el flujo del agua.

En zonas costeras y de laderas, se exhorta a la población a ubicar los refugios temporales más cercanos, conocer las rutas de evacuación y mantener a la mano la mochila de emergencia con documentos oficiales protegidos en bolsas herméticas.

Ante las altas temperaturas, la CNPC recomienda mantener una hidratación adecuada, evitar la exposición prolongada a los rayos solares durante las horas de mayor radiación y brindar atención prioritaria a adultos mayores, menores de edad y animales de compañía.

En zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla se prevén temperaturas mínimas de 0 a 5 °C, por lo que se recomienda a los habitantes de esas regiones tener a la mano ropa abrigadora.

Se invita a la población a mantenerse informada por canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales.