Por Redacción

Ciudad de México, México.- El próximo 22 de septiembre dará inicio la segunda fase de Ruta Logística MX 2026, iniciativa coordinada por la Secretaría de Economía, que se llevará a cabo del 22 de septiembre al 24 de noviembre, todos los martes de 17:00 a 19:30 horas, en modalidad virtual y de manera gratuita.

Esta segunda fase estará integrada por 10 módulos y contará con la participación de especialistas nacionales e internacionales, académicos y reconocidos integrantes de la comunidad logística, quienes compartirán conocimientos y experiencias en temas relacionados con la logística, el comercio exterior y las cadenas de suministro.

El programa cuenta con el respaldo de más de 82 asociaciones y cámaras empresariales del sector, además de una red de embajadores que contribuirá a ampliar el alcance de los contenidos y acercar la experiencia de Ruta Logística MX a nuevas audiencias.

Ruta Logística MX articula la participación de instituciones públicas, privadas y educativas en un programa formativo estructurado, gratuito y con valor curricular para sus participantes.

A partir de esta segunda fase, el programa incorpora la participación del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. (CENEVAL), mediante un esquema de reconocimiento de la participación y conclusión de la capacitación.

En su edición anterior, Ruta Logística MX alcanzó más de 45 mil participantes registrados, por lo que para esta nueva etapa se busca superar esta cifra y continuar ampliando el alcance de la iniciativa a nivel nacional.

Con esta segunda fase, Ruta Logística MX fortalece su alcance como una iniciativa de formación y vinculación para el ecosistema logístico y de comercio exterior de México, contribuyendo al desarrollo de capacidades y a la generación de conocimiento especializado.

De esta manera, la Secretaría de Economía continúa impulsando acciones orientadas a fortalecer la competitividad del país, desarrollar capacidades productivas y contribuir al desarrollo económico y al bienestar de México, en concordancia con los objetivos del Plan México.

El registro es gratuito y está abierto al público interesado.

Regístrate aquí: https://forms.gle/mJPpsJrEwhCogyDR9