Por Redacción

Ciudad de México, México.- Durante recorridos de seguridad con la finalidad de realizar búsqueda, localización, inhabilitación y destrucción de laboratorios clandestinos, así como erradicación de plantíos ilícitos, personal naval de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), llevó a cabo la inhabilitación de un laboratorio clandestino de producción de metanfetamina localizado en inmediaciones del poblado Los Cedritos, Sinaloa.

Durante el desarrollo de la operación, se localizó un lugar con dimensiones aproximadas de 300 por 50 metros, equivalente a una superficie de total de aproximadamente 15 mil metros cuadrados.

Derivado de dichos trabajos, se localizaron aproximadamente 750 kilos de aparente metanfetamina terminada y en proceso de cocimiento, 15 bidones que contenían 750 litros de precursores y químicos esenciales; además de 50 costales con más de 1,200 kilos de diferentes sustancias.

En el lugar se aseguró un reactor de destilación con capacidad de 500 litros, seis centrifugadoras, ocho quemadores, 23 tinas de color marrón vacías, 63 tambos, 11 ollas de peltre, cinco tanques de gas de 30 kilos, 69 bidones, 10 palas, 11 pinzas de presión, dos palas, una barreta y un pico.

Es importante mencionar que dicho laboratorio quedó registrado dentro de la carpeta de investigación correspondiente de la FGR y fue destruido en el lugar por el personal participante, todo conforme a los protocolos establecidos y con la presencia de la autoridad ministerial competente, con lo que se evita que estos insumos fueran utilizados para la producción de sustancias ilícitas.

Con estas acciones, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con las instituciones de seguridad y procuración de justicia para contribuir a la prevención y combate de las actividades ilícitas, siempre bajo el marco jurídico aplicable y con estricto respeto a los derechos humanos.